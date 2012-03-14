中国股市盘前看点--3月14日

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国第十一届全国人民代表大会第五次会议闭幕,总理温家宝将召开记者会
--美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克发表讲话
--美国第四季经常帐收支
--美国2月进出口物价
**宏观经济和政策面**
--上海证券交易所周二稍晚发布通知,拟进一步优化大宗交易机制,例如放宽涨跌幅限制范围,延长交易时间及降低大宗交易门槛等.
--多位两会代表委员表示,部分省份正积极研究推进地方社保基金的组合式投资运营.
**重点行业和公司**
--中国商务部就收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、钨、钼出口管理措施的磋商请求回应称,中方政策目标是保护资源和环境,无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业.
--陆家嘴(600663.SS)(900932.SS)公告称,今年公司的利润目标为10亿元人民币;土地收购资金预算不超过50亿元,较2011年预算30亿元提高近七成;并将争取参与迪士尼度假区及世博板块的开发.
--中国西电(601179.SS)和平高电气(600312.SS)公告称,入选国家电网公司皖电东送淮南-上海特高压交流采购项目,被确定为成交供应商.业内预期,两家公司合计中标额达35亿元,对公司经营产生重大影响.
--在B股回购方案获准後,长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)便在二级市场频频出手,近两个交易日斥资3亿元港币"神速"回购B股.
**海外动向**
--美国股市周二大涨,创下今年内表现最佳一天,摩根大通宣布将上调股息,尾市时进一步推涨大盘.道琼工业指数.DJI收升217.97点,或1.68%,至13,177.68点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)
--整理 林琦; 审校 丁淑琴
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路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。