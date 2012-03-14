中国股市盘前看点--3月14日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国第十一届全国人民代表大会第五次会议闭幕,总理温家宝将召开记者会

--美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克发表讲话

--美国第四季经常帐收支

--美国2月进出口物价

**宏观经济和政策面**

--上海证券交易所周二稍晚发布通知,拟进一步优化大宗交易机制,例如放宽涨跌幅限制范围,延长交易时间及降低大宗交易门槛等.

--多位两会代表委员表示,部分省份正积极研究推进地方社保基金的组合式投资运营.

**重点行业和公司**

--中国商务部就收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、钨、钼出口管理措施的磋商请求回应称,中方政策目标是保护资源和环境,无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业.

--陆家嘴(600663.SS)(900932.SS)公告称,今年公司的利润目标为10亿元人民币;土地收购资金预算不超过50亿元,较2011年预算30亿元提高近七成;并将争取参与迪士尼度假区及世博板块的开发.

--中国西电(601179.SS)和平高电气(600312.SS)公告称,入选国家电网公司皖电东送淮南-上海特高压交流采购项目,被确定为成交供应商.业内预期,两家公司合计中标额达35亿元,对公司经营产生重大影响.

--在B股回购方案获准後,长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)便在二级市场频频出手,近两个交易日斥资3亿元港币"神速"回购B股.

**海外动向**

--美国股市周二大涨,创下今年内表现最佳一天,摩根大通宣布将上调股息,尾市时进一步推涨大盘.道琼工业指数.DJI收升217.97点,或1.68%,至13,177.68点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)

--整理 林琦; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。