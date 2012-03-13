中国股市盘前看点--3月13日

香港政府料今年GDP增速加快至2-3% 推出规模351亿港元纾缓措施（更新版）
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国ICSC/高盛连锁店销售;Redbook连锁店销售
--美国2月零售销售,美国3月IBD消费者信心指数,美国1月企业库存
**重点行业和公司**
--中国工信部发布《船舶工业"十二五"(2011-2015年)发展规划》,提出到2015年,船舶工业销售收入达到12,000亿元人民币,出口总额超800亿美元,在国际造船市场的份额稳居世界前列,成为世界造船强国.
--财政部等四部门昨日联合发布通知,将对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录等予以调整.料海洋工程装备、太阳能应用、LED(发光二极体)设备等三大新兴产业成为受益最为明显的板块.
--中国证券报周二援引一份汇集中国住房城乡建设部等七部门意见的报告称,今年要保持首套住房贷款政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.
--万科(000002.SZ)去年净利润同比增长32.2%,与市场预期基本相符,而公司今年对买地仍抱相当谨慎态度.
**海外动向**
--美国股市周一几收平盘,防御类股涨幅居前,因投资人稍作喘息以消化近期的升势,并静待周二美联储的货币政策声明.道琼工业指数.DJI收升37.69点,或0.29%,至12,959.71点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大,初步支撑在2,400点左右.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
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路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。
路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融资管行业监管规则，但监管层内部仍有分歧。路透援引业内人士获得的央行草拟的监管金融机构资管业务的相关文件指出，不同监管机构的分歧重点包括以募集方式对资管产品进行分类统一规制、结构化产品及杠杆设置、建立综合统计制度，以及明确监管问责机制等。
路透北京2月22日 - 中国银监会周三称，2016年四季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%，较上季末下降0.08个百分点；加权平均一级资本充足率为11.25%，较上季末下降0.05个百分点。