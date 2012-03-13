中国股市盘前看点--3月13日

中国央行有意统一金融资管行业监管规则 但监管层内部仍有分歧

路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融资管行业监管规则，但监管层内部仍有分歧。路透援引业内人士获得的央行草拟的监管金融机构资管业务的相关文件指出，不同监管机构的分歧重点包括以募集方式对资管产品进行分类统一规制、结构化产品及杠杆设置、建立综合统计制度，以及明确监管问责机制等。