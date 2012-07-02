2日盘前分析：七月翻身仗难打

作为6月份的收官站，沪综指上涨29点，重回2200点上方。尽管在最後一个交易日“翘尾”，整个6月行情惨淡，至此，上半年沪综指仅实现微小涨幅。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

作为6月份的收官站，沪综指上涨29点，重回2200点上方。尽管在最後一个交易日“翘尾”，整个6月行情惨淡，至此，上半年沪综指仅实现微小涨幅。

据统计，6月份沪综指和深成指分别累计下跌6.19%和6.32%，创业板指数和中小板综指分别累计下跌1.06%和4.38%。继5月沪综指收阴之後，6月份惨淡的市场表现令“五穷六绝”的魔咒再度显现。

笔者认为，对6月经济数据和中报业绩风险的担忧导致了近期大盘持续弱势，不过，随着估值底的支撑力逐步显现，股指继续大幅下跌的空间不大；同时进入7月，6月宏观经济数据即将公布，上市公司中报也将陆续披露，数据不佳以及上市公司业绩下滑在前期股指的下跌中得以消化，有望缓解市场当前的恐慌情绪。

股谚云“五穷六绝七翻身”，对於7月反弹，多数投资者充满了期待。随着指数连续下跌，随着经济数据、业绩地雷等不确定因素陆续明朗，短线技术性超跌反弹可期。

消息面，沪深300ETF、理财基金等创新产品闪亮登场，令基金业资产管理规模上半年迎来一波增长潮。银河证券基金研究中心统计数据显示，截至6月30日，基金资产管理规模上半年增长2514亿元，达23856亿元（不包括还未披露数据的QDII基金），其中，指数型和固定收益类产品充当资产管理规模增长主角。天相投顾数据显示，根据基金最新资产净值和份额净值估算，在股市剧烈震荡的二季度，基金业整体实现净申购411亿份，固定收益类产品仍是净申购主角。（完）

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