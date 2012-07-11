11日盘前分析：短期维持弱势探底

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经历了周一的大幅下挫後，昨日A股市场缩量小幅收跌，其中沪综指再创逾半年收盘新低，年初低点2132.63点也已是岌岌可危。昨日盘中跌停个股超过20家，前期强势的医药、地产纷纷补跌，这也从另一个角度说明大盘短线风险还有待继续释放。
同时，昨日公布的贸易数据中进口增速降至个位数，印证此前通胀数据明显下行所反映出的内需疲软态势，加深投资者谨慎心理。再加上欧美经济前景存在诸多变数，使得对中国外贸前景的预期喜忧参半，金融市场的反应仍显悲观。
从外围市场看，美国股市周二连跌第四天，因更多美国企业发布悲观消息，加剧了全球经济低迷拖累美国企业获利增长的担忧。
笔者认为，国内经济增速下滑仍未见底，政策层面“稳增长”重要性不断凸显。同时目前正值数据、业绩双重考验期，一旦利好累积效应难敌悲观经济预期，本已脆弱的A股市场可能面临进一步重心下移，因此，预计短期内A股市场将反复震荡筑底。
在操作中，建议投资者严格控制仓位。在大盘没有企稳前，盲目操作所面临的个股风险较大。
消息面，7月9日上午和10日上午，国务院总理温家宝先後主持召开两次经济形势座谈会，听取专家和企业负责人的意见和建议。
温家宝说，作为一个发展中大国，需要保持一定的经济增长速度，经济社会发展、民生改善才有相应的基础。当前国内外经济形势比较复杂。稳增长首先要正确判断形势，既要看到经济下行的压力，也要看到经济增长的动力；既要有忧患意识，也要增强信心。稳增长不仅是当务之急，而且是一项长期的艰巨任务。稳增长的政策措施包括促进消费、出口多元化等，但当前重要的是促进投资的合理增长。在促进投资当中，非常紧要的是要注重投向、注重结构、注重质量和效益，要有利於改善民生、有利於科学发展。要重视对新技术研发和新兴产业的支持，在市场压力比较大的情况下，这方面的企业仍然有旺盛的生命力。稳增长还要与财政、金融、企业以及其他方面的改革结合起来，用改革的办法，用市场的办法，推进结构调整和发展方式转变，提高产业竞争力，增强经济发展的活力和可持续性。
另外，欧元集团主席容克10日在欧元区财长会後宣布，欧元集团就规模为1000亿欧元的西班牙银行业救助方案细节已达成协议，第一笔300亿欧元资金有望在7月底前拨付。
容克称，援助西班牙银行业的贷款平均还款期限为12.5年，最长不超过15年，预计欧元区各成员国於20日最终批准救助方案。西班牙将无需让渡财政主权换取银行业救助资金。救助最初将通过西班牙政府现有银行救助基金（FROB）实施。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。