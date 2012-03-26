中国股市盘前看点--3月26日

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国2月成屋待完成销售指数
**宏观经济和政策面**
--中国证监会副主席姚刚周日表示,证监会正与相关部门推进增加QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度事宜,以吸引更多长期境外资金投资内地资本市场.(here)
--国家外管局局长易纲周日称,外贸企业强制结售汇制度已彻底告别历史舞台,外汇储备目前为3.2万亿美元,十分充裕.(here)
**重点行业和公司**
--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周日晚公布2011年报,按国际会计准则,去年实现净利润732.25亿元人民币,同比增长2%.(here)
--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公布2011年年报,按中国会计准则,去年实现净利润83.13亿元,同比下降2.9%.
--澳洲航空(QAN.AX)和中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)发布声明称,两家公司将投资最多1.98亿美元,在香港建立一家名为捷星香港有限公司的廉价航空公司,初期将投入三架空客A320客机运营.(here)
--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)去年度该行净利升25.52%,受益於净利息收益率稳步回升,该行并预期今年人民币贷款增速计划约降至12%.(here)
**海外动向**
--美国股市上周五在清淡交投中收涨,受能源和基础资源股上扬提振,尽管年内第二周收跌,标普500指数仍显示出很强的韧性.道琼工业指数.DJI收高34.59点,或0.27%,至13,080.73点;标准普尔500指数.SPX收涨4.33点,或0.31%,至1,397.11点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线将试探2,300点整数位的支撑. (完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
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路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。