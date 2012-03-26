版本:
中国
中国财经 | 2012年 3月 26日 星期一 09:02 BJT

中国股市盘前看点--3月26日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国2月成屋待完成销售指数

**宏观经济和政策面**

--中国证监会副主席姚刚周日表示,证监会正与相关部门推进增加QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度事宜,以吸引更多长期境外资金投资内地资本市场.(here)

--国家外管局局长易纲周日称,外贸企业强制结售汇制度已彻底告别历史舞台,外汇储备目前为3.2万亿美元,十分充裕.(here)

**重点行业和公司**

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周日晚公布2011年报,按国际会计准则,去年实现净利润732.25亿元人民币,同比增长2%.(here)

--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公布2011年年报,按中国会计准则,去年实现净利润83.13亿元,同比下降2.9%.

--澳洲航空(QAN.AX)和中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)发布声明称,两家公司将投资最多1.98亿美元,在香港建立一家名为捷星香港有限公司的廉价航空公司,初期将投入三架空客A320客机运营.(here)

--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)去年度该行净利升25.52%,受益於净利息收益率稳步回升,该行并预期今年人民币贷款增速计划约降至12%.(here)

**海外动向**

--美国股市上周五在清淡交投中收涨,受能源和基础资源股上扬提振,尽管年内第二周收跌,标普500指数仍显示出很强的韧性.道琼工业指数.DJI收高34.59点,或0.27%,至13,080.73点;标准普尔500指数.SPX收涨4.33点,或0.31%,至1,397.11点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线将试探2,300点整数位的支撑. (完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐