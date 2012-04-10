中国股市盘前看点--4月10日

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国海关公布3月贸易数据
--美国4月IBD消费者信心指数
--美国2月趸售(批发)库存
**重点行业和公司**
--浙报传媒(600633.SS)称,拟斥资34.9亿元人民币收购两家网游公司,後者实际控制人是刚在美国完成退市的盛大集团,浙报传媒拟定向增发解决部分收购资金.
--为解决原料来源瓶颈,打通产业链,恒逸石化(000703.SZ)拟在文莱投资建设石油化工项目,第一期投资额约为42.92亿美元.
--上汽集团(600104.SS)公告称,其3月汽车销量为393,864辆,同比增长10.42%.
**海外动向**
--美国股市周一下跌,道指和标普500指数连续第四个交易日下滑,因投资人从上周令人失望的就业数据中寻找指引,该报告令投资者重新担忧美国的经济复苏.道琼工业指数.DJI收跌130.55点,或1%,至12,929.59点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。