中国股市盘前看点--4月10日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国海关公布3月贸易数据

--美国4月IBD消费者信心指数

--美国2月趸售(批发)库存

**重点行业和公司**

--浙报传媒(600633.SS)称,拟斥资34.9亿元人民币收购两家网游公司,後者实际控制人是刚在美国完成退市的盛大集团,浙报传媒拟定向增发解决部分收购资金.

--为解决原料来源瓶颈,打通产业链,恒逸石化(000703.SZ)拟在文莱投资建设石油化工项目,第一期投资额约为42.92亿美元.

--上汽集团(600104.SS)公告称,其3月汽车销量为393,864辆,同比增长10.42%.

**海外动向**

--美国股市周一下跌,道指和标普500指数连续第四个交易日下滑,因投资人从上周令人失望的就业数据中寻找指引,该报告令投资者重新担忧美国的经济复苏.道琼工业指数.DJI收跌130.55点,或1%,至12,929.59点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

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