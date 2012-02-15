中国股市盘前看点--2月15日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月24-25日会议记录

--美国1月工业产出

--欧元区2011年第四季度国内生产总值以及去年12月贸易收支数据

**宏观经济和政策面**

--中国总理温家宝表示,中国做好了为欧洲克服债务危机提供帮助的准备,但他没有提出具体细节.此前一天,中国主权财富基金回避了德国总理默克尔希望其购买欧元区公债的呼吁.

--中国国家外汇管理局称,今年将加强对跨境资金双向流动的监测分析,改进跨境资金流动监测手段和方法.

--美国与中国周二同意开启协商,讨论为出口信用融资制定准则,中方在该领域的做法已经引起美国关切.

--中国总理温家宝表示,克服国际金融危机的深层次影响及缓解发展不平衡等体制性、结构性矛盾,最根本的要靠改革开放、体制创新和科技进步

**重点行业和公司**

--美国副总统拜登周二称,中国已经同意向外资开放其巨大的汽车险市场.

--中国财政部和国家税务总局近日通知,明确政策性银行、商业银行和金融租赁公司等金融企业贷款损失准备金税前扣除有关政策.

--中国工程承包商--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)公告称,公司旗下中国土木工程集团中标尼日利亚和吉布提两项目,合同金额合计14.46亿美元,约合91.01亿元人民币,约占公司2010年营业收入的1.94%.

--兖矿集团一高层表示,煤制油或于十二五期间重新成为企业发展重心,并将在2020年扩建至1,000万吨/年.集团在煤制油的总投入将增至1,000亿元.目前该公司已具备320万吨/年的产能.

---美锦能源(000723.SZ)公布重大资产重组预案称,公司拟非公开发行不超过11.24亿股A股股份,购买大股东等持有的167.05亿元人民币焦化资产.通过本次重组,公司将解决焦化资产的同业竞争问题.

**海外动向**

--美国股市周二收盘几乎持平,抹去先前的跌幅,此前一位希腊政府消息人士称,保守党领袖将提交国际贷款机构要求的支持撙节措施书面承诺;道琼工业指数.DJI收升4.24点,或0.03%,至12,878.28点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC下档支撑位将在10日均线2,335点.(完)

--整理 曲伟治; 审校 张喜良

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