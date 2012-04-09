中国股市盘前看点--4月9日

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国3月居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI)
--美国芝加哥联邦储备银行2月中西部制造业指数
--美国3月就业趋势指数
**宏观经济和政策面**
--证券时报上周六报导,受季末因素推动,中国3月四大行新增人民币贷款接近3,000亿元人民币.以此推算,3月全部新增贷款可能超过9,000亿元.
**重点行业和公司**
--证券时报周一报导称,中国证券业协会日前已向监管层建议,在现有合格境内机构投资者(QDII)框架下,适时开通国内券商的专项QDII经纪业务,为国内符合一定条件的投资者直接投资境外市场提供服务.
--中国官方媒体报导称,中国周日成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.中国稀土行业秩序紊乱,引发海外贸易夥伴抨击.
--工信部周五发布软件和信息技术服务业"十二五"(2011-2015年)发展规划称,到2015年该业务收入突破4万亿元人民币,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元.
**海外动向**
--欧美股市因感恩节上周五休市.上周五公布的美国3月非农就业岗位数据增幅远逊於预期,FED进一步放宽货币政策的大门依然敞开,即使同日公布的3月失业率已降至了三年低点8.2%.
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。