中国股市盘前看点--4月9日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国3月居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI)

--美国芝加哥联邦储备银行2月中西部制造业指数

--美国3月就业趋势指数

**宏观经济和政策面**

--证券时报上周六报导,受季末因素推动,中国3月四大行新增人民币贷款接近3,000亿元人民币.以此推算,3月全部新增贷款可能超过9,000亿元.

**重点行业和公司**

--证券时报周一报导称,中国证券业协会日前已向监管层建议,在现有合格境内机构投资者(QDII)框架下,适时开通国内券商的专项QDII经纪业务,为国内符合一定条件的投资者直接投资境外市场提供服务.

--中国官方媒体报导称,中国周日成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.中国稀土行业秩序紊乱,引发海外贸易夥伴抨击.

--工信部周五发布软件和信息技术服务业"十二五"(2011-2015年)发展规划称,到2015年该业务收入突破4万亿元人民币,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元.

**海外动向**

--欧美股市因感恩节上周五休市.上周五公布的美国3月非农就业岗位数据增幅远逊於预期,FED进一步放宽货币政策的大门依然敞开,即使同日公布的3月失业率已降至了三年低点8.2%.

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

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