中国股市盘前看点--3月5日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--汇丰中国2月服务业PMI

--欧元区1月零售销售、3月Sentix投资者信心指数

--美国1月工厂订单,美国供应管理协会(ISM)2月非制造业PMI

**宏观经济和政策面**

--国务院总理温家宝在今年政府工作报告中称,今年中国GDP增长目标为7.5%左右,CPI总水平涨幅要控制在4%左右.2012年主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.今年将实施积极财政政策和稳健货币政策.

--中国国家发改委在2012年国民经济和社会发展计划草案报告中称,2012年全社会固定资产投资预期增长16%,社会消费品零售总额预期增长14%.

--中国财政部周一称,2012年全国财政预算赤字规模为8,000亿元人民币,约相当GDP的1.5%.

**重点行业和公司**

--中国海运(集团)总公司董事长李绍德周日表示,受全球经济下行的拖累,航运业还会承受较大压力,但就细分市场而言,集装箱表现或较干散货和油轮更胜一筹.

--中国工商银行(601398.SS)行长杨凯生周日表示,工行今年前两个月新增贷款1,655亿元人民币,较去年同期增加150多亿元.且四大国有银行前两个月新增信贷规模较去年同期并没有放缓.

--萧索冰冷的中国房市在3月份开始出现"微融"变化,各大银行对首套房贷款利率正悄然回归至基准利率,甚至有部分银行对优质客户推出了首套房贷款打9折的优惠.

--中国核工业建设集团公司总经理穆占英表示,国内核电项目审批重启在即,预计今年会有新的核电项目开工.

**海外动向**

--美国股市上周五收挫,上涨动能耗尽,盘中交投静淡,不过标准普尔500指数和Nasdaq指数录得过去九周中第八周上涨.道琼工业指数.DJI收低2.73点,或0.02%,至12,977.57点;标准普尔500指数.SPX下滑4.46点,或0.32%,至1,369.63点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

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