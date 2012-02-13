中国股市盘前看点--2月13日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国白宫公布2013财年预算

--德国1月批发物价指数

**宏观经济和政策面**

--中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.中国将在上半年出台"新36条"实施细则,促民间资本进入金融等垄断行业,并将继续促房价合理回归.

--商务部部长陈德铭日前表示,将通过缓解企业资金压力、加大财税政策支持及保持汇率基本稳定等措施支持外贸企业,稳定外贸增长;同时,将继续推进外贸结构调整和转型升级.

--中国龙年首月金融机构新增人民币贷款不足8,000亿元人民币,大幅低於市场预期,M2增速亦探至多年来低点.显示通胀压力未减背景下,央行政策调控力度未有实质放松.

**重点行业和公司**

--中国安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.

--湖北省环保厅日前发布的建设项目拟批准公示显示,上海通用汽车有限公司将投资70亿元,在武汉建设乘用车项目.项目建成後,形成年产30万辆汽车整车生产能力.

**海外动向**

--美国股市上周五下跌,标普500指数录得本年迄今最大单日百分比跌幅,此前希腊久拖不决的债务协议再遇阻力,令股市结束五周连涨势态.道琼工业指数.DJI收低89.23点,或0.69%,至12,801.23点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档阻力位将在120日均线2,392点及整数位2,400点.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

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