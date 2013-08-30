中国股市沪综指短期技术讯号混杂

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
作者 曾祥进
路透北京8月30日 - 中国股市沪综指.SSEC本周初段凭借上海自贸区题材行情拉出中阳，扭转此前技术面颓势，但随后呈现横向反复波动，2,100点上方继续对大盘形成压制。综合看，沪指短期技术讯号混杂，涨升概率相近，料继续震荡并最终寻求突破方向。中线看，仍处在消化月线压力的过程中，中长期下行趋势没有明显改观。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/tah72v)
沪指周初拉出一根中阳将上周末的颓势扭转，上海自贸区题材行情获得市场积极响应和充分发挥，从日均线系统看，本周重新出现了多头排列，且各条均线向上发散较好支撑了大盘，日均成交金额则三个月以来首次超过千亿元，显示本周有场外新增资金入市，是为技术面的积极讯号。
而偏弱的技术面讯号则为，沪指在本周后四个交易日中持续维持2,100点附近平行震荡，盘中多次上冲均无功而返，显示2,100点上方的技术压力仍然不小，同时周五沪指在主力多次助推下仍略收于5日均线下方，大盘迟迟难以上行可能消耗持筹者耐心。
技术指标则再度偏向多方，日KDJ（随机指标）及MACD（指数平滑异同移动平均线）均低位金叉上扬，BOLL（布林通道）中轨上周盘中被击穿后失而复得，并在2,080点附近构筑支撑，同时其上轨2,020点处形成阻力位。
综合来看，本周沪指技术形态得到一定程度修复，但短期多空讯号较为混杂，大盘料继续维持以2,100点为中枢上下20个点空间的震荡，为下一波具明显趋势性的运行积累动量。
较长期走势(周、月线图): (link.reuters.com/vah72v)
沪综指反弹走势进入第九周，全周创逾五个月最大单周涨幅，在度过有惊无险的中期反弹时间窗后，行情得以延续。目前5周均线继续匀速上行，支撑位上移至2,075点，上方20周均线则将走平至2,130点附近，大盘须有效突破该线方能拓展更多上升空间。
沪指两个月以来的反弹走势，目前已形成一个缓慢上升的通道，上轨线亦正处于2,100点附近，本周虽带量尝试性突破未果，但仍有继续向上攻击的机会。
本周亦收月线，股指较为明确的受制于上方5、10、20月线的压制，下月初5月线将下行至2,100点下方，成为大盘9月面临的第一道压力，若能站稳其上，则有望为股指的短期突破走势助力。但整体看，中长期的下跌趋势尚未出现扭转讯号。(完)
(审校 杨淑祯)
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