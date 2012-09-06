沪综指收涨 铁路基建类股升势喜人

沪综指.SSEC收报2,051.918点,涨14.237点,或0.7%,昨日大盘曾创43个月以来收盘低点.今日沪市A股成交金额426亿元人民币,上日为448亿元.

工程、交运设备及建材等铁路基建相关行业个股涨幅居前,其中晋西车轴(600495.SS)收於涨停10.74元,大涨0.98元.

在中国固定资产投资增长乏力的背景下,国家发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模逾7,000亿元.