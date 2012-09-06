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中国财经 | 2012年 9月 6日 星期四 15:09 BJT

沪综指收涨 铁路基建类股升势喜人

路透上海9月6日电---中国股市沪综指周四收盘小涨.分析师指出,大盘连跌两天后,做空动能略有减弱,而铁路基建相关行业个股受消息面影响,今天涨势喜人,从而带动大盘出现小幅反弹,成交依旧维持低位水平.

沪综指.SSEC收报2,051.918点,涨14.237点,或0.7%,昨日大盘曾创43个月以来收盘低点.今日沪市A股成交金额426亿元人民币,上日为448亿元.

长江证券分析师宋中庆指出,"十八大前维稳特征还是明显,不过大盘若要恢复信心需要时间,上涨缺乏力量,你看成交量就知道,短期内大盘就是小幅波动."

工程、交运设备及建材等铁路基建相关行业个股涨幅居前,其中晋西车轴(600495.SS)收於涨停10.74元,大涨0.98元.

在中国固定资产投资增长乏力的背景下,国家发改委一年来首度开闸审批城市轨道项目,披露了包括苏州、杭州、成都、深圳等城市25个项目规划和可行性研究报告核准信息.除内蒙古和江苏的城际间铁路规划外,其余省市计划投资总规模逾7,000亿元.

沪深300指数.CSI300收升0.82%,报2,217.823点.沪深300指数9月合约尾盘报2,228.4点,升1.07%,成交量为423,104手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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