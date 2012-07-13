一周综述：经济PK政策 胜利天平倾向谁？

本周A股市场较前几周虽然跌势趋缓，期间出现技术性反弹修复行情，但是受到宏观经济数据以及上市公司中报业绩披露的影响，整体表现仍较为疲弱，尤其是今日走势，受到二季度GDP破八的拖累，导致大盘再度冲高回落，尾盘沪综指最终报收於2185.59点，微涨0.02%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场较前几周虽然跌势趋缓，期间出现技术性反弹修复行情，但是受到宏观经济数据以及上市公司中报业绩披露的影响，整体表现仍较为疲弱，尤其是今日走势，受到二季度GDP破八的拖累，导致大盘再度冲高回落，尾盘沪综指最终报收於2185.59点，微涨0.02%。

从本周股指运行走势，呈现出深强沪弱的格局，不过，今日深市较前两日明显退潮，出现了大批跌停的个股，显示短线市场投机氛围浓厚，资金快进快出的短线思维占据主流；同时本周周期股频频异动，为当前低迷的市场注入了些许人气。不过，虽然该类个股前期持续下跌，风险得到一定的释放，但是对於该类个股，投资者还是应该以谨慎的态度对待。

可以说，周期股因为其特有的特征，整体启动必须要具备天时地利人和的条件，但现在，天不时，7月份还有若干等待明确的因素，比如上市公司中报业绩情况、宏观经济形势等等；地也不利，实质性政策利好迟迟未见出台，周期股上涨就没有缘由；人更不和，市场信心已经极度低迷，因此，笔者想强调的是，目前周期股的转势仍不具备条件。

中国国家统计局周五公布，二季度GDP同比增长7.6%，创逾三年来新低；上半年经济增速7.8%，仍高於年初政府设定的7.5%全年增长目标。6月份规模以上工业增加值同比增长9.5%，社会消费品零售总额同比增长13.7%，1-6月固定资产投资同比增长20.4%。

数据显示国内经济有进一步低迷的态势。尽管整体数据偏弱，但是央行此前在短短一个月内连续两度降息，在一定程度上缓解了经济下行的压力，市场对中国经济能否止跌的疑虑，在二季度宏观数据出炉後似乎有所减轻。尽管GDP增速创逾三年新低，但无论投资、工业抑或信贷等关键数据，都让更多的投资者有信心相信二季度底部基本探明。

随着中国将"稳增长"置于下半年经济工作的重心，一系列扩大投资、促进消费以及稳定外贸的政策持续发酵，同时配合货币政策"双降"仍有很大空间，业内人士普遍预计，中国经济三四季度有望步入逐渐回升之路。当然，愿望永远是美好的。无论是未来的宏观经济形势，还是後市大盘的走势，投资者都应做好充分的思想准备。

从经济走势看，经济下行压力迟迟得不到有效缓解，已经得到了管理层的高度重视。在投资、消费、出口拉动中国经济的“三驾马车”同时放缓的背景下，如何稳定增长不仅需要政策大力刺激，同时也需要管理层加快经济结构调整进程；而在这个过程中，必定充满了变数和阻碍，投资者应该有清晰的认识。

再看A股市场，从股指的绝对值看，不排除再创新低的可能，在前期的文章中笔者曾指出，目前A股的估值水平正处於底部区域，但是进入底部区域不等於大幅上涨，关键是从政策面、宏观面和基本面来看，现阶段这几大因素没有明显好转的迹象，因此预计未来一段时间市场仍将维持震荡筑底的格局。

再从市场参与者角度看，本周中报业绩披露拉开帷幕。在经济持续低迷的背景下，企业利润下降导致资产价格偏低，虽然不排除部分公司业绩预增，但是并没有产生明显的价值洼地，因此，各路资金运作非常谨慎，单纯的、确定的业绩增长只能是股价上涨的必要条件，还不能构成充分条件。因此，寄望於部分中期业绩增长的个股形成一波反弹行情显然有些不太现实。

二季度A股始终保持震荡探底态势。投资预期的变化导致投资行为存在较大的变数，再加上经济见底时间延後，是否会对上市公司利润产生进一步的影响也是市场所担心的问题。同时管理层预调微调对於上市公司利润影响程度有多大，也是市场需要进一步观察的。

在投资策略上，从过去几周市场探底格局下板块和个股的表现看，能够在乱世中独善其身的个股凤毛麟角。鉴於目前风险和收益已经不成正比，相信大多数投资者不具备火中取栗的心理素质和技术能力。因此笔者建议，稳妥和安全仍然是现阶段投资者首先要考虑的问题，其次才是收益。（完）

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