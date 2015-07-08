中国股市震荡对实体经济冲击有限 应不会带来系统性金融风险--瑞银

路透北京7月8日 - 瑞银周三在最新报告中指出，中国股市震荡对实体经济的冲击有限，而且应不会给金融体系带来系统性风险。

该投行维持对中国2015年经济成长6.8%的预估不变，并重申资本账户可兑换不应加快进行，除非在国企和金融业改革领域取得更大进展。

瑞银中国首席经济学家汪涛指出，尽管此前股市大涨、股票投资者迅速增加，但股票资产在家庭金融财富中占比仅有大约20%，远低于存款占比54%；如果把不动产财富纳入进来，股票资产在家庭财富中占比会进一步下降到12-13%。

“没有迹象表明前期股市大涨曾带来家庭消费大幅上升，而且只有零星证据证实股价和消费存在相关性。”她表示。

至于股市低迷将拖累金融业对GDP的贡献，汪涛指出，金融业为2014年7.4%的GDP增速贡献了大约0.7个百分点，为今年一季度7%增速贡献了1.3个百分点；如果金融业增加值增速从一季度的大约16%，下降到2013年至2014年上半年的平均水平，那么其对GDP贡献下半年将较上半年降低约0.5个百分点。

“但这可以通过其他途径来弥补，譬如对基础设施建设更多财政支持以稳投资。”报告称，其维持对中国2015年经济成长6.8%的预估。

同时，股市震荡对国内金融的冲击也不应被夸大，因为股市在实体经济融资中只占据相对较小的比重，2014年股市融资在全社会融资总量中只有区区2.6%，到今年1-5月才大幅升高至4.2%；因此，股市动荡应不会对企业支出和投资带来大的影响。

瑞银并认为，股市震荡不会给中国金融体系带来系统性风险，虽然证券公司和基金在股市有巨大敞口，面临沉重压力，但它们的总资产在中国整个金融体系中占比仅有5%，而且中国证券金融股份有限公司在央行“背书”下可能已准备好提供流动性支持。

而银行通过财富管理产品和质押等渠道在股市也有一些敞口，但估计仅占其总资产的1-2%，而且银行资金在清偿顺序中往往排在前面。

瑞银预计银行业遭受大幅亏损的可能性很小，而证券业面临的重压可能在一定程度上传导到其它金融部门，但规模太小不足以撼动整个银行间市场。

“金融体系的某些领域的确面临压力，但依然不太可能出现系统性金融风险。”瑞银称。

瑞银认为，股市震荡和近期IPO暂停，可能打压融资和并购活动，并拖延股权激励计划以及国有企业混合所有制改革的进程，还可能导致政府金融监管的加强，尤其是保证金交易之类的融资创新。

其预计，政府在资本账户开放方面预计将更为谨慎，因为太快开放可能加深国内市场动荡，尤其是目前经济基本面脆弱，监管也有各种漏洞。

“我们重申一贯的看法，即资本账户可兑换不应加快脚步，除非国企和金融业改革领域能取得更大进展。”报告称。

中国股市沪综指周三开盘重挫7%后跌幅有所缩减。分析师指出，监管层在开盘前出其不意地出台多项利好，虽然令空头措手不及，但亦令利好政策效应难有效发挥，市场人气极度低迷。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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