中国证监会称有关其正研究维稳资金退出方案的媒体报导不实

路透北京7月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周一表示，《财经》杂志关于证监会正在研究维稳资金退出方案的报导不实。

据证监会官方网站，张晓军还指出，下一阶段，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作。

“有关媒体对市场有重大影响的报导不与监管部门核实是不负责任的。”他说。

财经网站周一稍早报导称，监管机构已经开始考虑上万亿元救市资金的退出方案问题。方案包括三种，即券商出资买入的股票按出资比例分给各家券商、将券商出资买入的股票留在证金公司以留作以后融券业务的券池、将券商出资买入的股票换成ETF基金并按比例分配给券商。

该报导上午刊出后，A股市场由升转跌，早盘收市时沪综指报3,940.147点，跌0.43%。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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