中国证监会称有关其正研究维稳资金退出方案的媒体报导不实

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周一表示，《财经》杂志关于证监会正在研究维稳资金退出方案的报导不实。
据证监会官方网站，张晓军还指出，下一阶段，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作。
“有关媒体对市场有重大影响的报导不与监管部门核实是不负责任的。”他说。
财经网站周一稍早报导称，监管机构已经开始考虑上万亿元救市资金的退出方案问题。方案包括三种，即券商出资买入的股票按出资比例分给各家券商、将券商出资买入的股票留在证金公司以留作以后融券业务的券池、将券商出资买入的股票换成ETF基金并按比例分配给券商。
该报导上午刊出后，A股市场由升转跌，早盘收市时沪综指报3,940.147点，跌0.43%。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。