中信证券和财经均称未收到其人员涉嫌证券违法的通知

路透香港8月26日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周三称，未收到任何通知指公司徐某等八人涉嫌违法而遭公关机关要求协助调查。

财经杂志社周三确认该刊记者王晓璐于周二晚在其家中被公安机关传唤，但该刊尚未收到公安机关的任何通知，故无法确知具体原因。

中信证券午间在上海交易所的声明称，关注到新华网报道，其中提及“公司徐某等8人涉嫌违法从事证券交易活动...上述人员已被公安机关要求协助调查”。

中信证券并称，截至本公告发布时，公司未收到任何通知。相关情况正在了解之中，公司各类业务正常经营之中。

中信A股与H股早盘一度受压分别跌逾4%及近2%，收市则分别升逾2%及4%，报15.07元人民币及17.26港元。

新华社周二晚报道称，从有关部门获悉，中信证券股份有限公司徐某等八人涉嫌违法从事证券交易活动，《财经》杂志社王某伙同他人涉嫌编造并制造传播证券、期货交易虚假信息，中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章，上述人员已被公安机关要求协助调查。

财经杂志网站周三发表声明称，7月20日上午发表了王晓璐采写的报导《证监会研究维稳资金退出方案》，当天中午证监会发言人公开指出报导不实。此后，应新闻出版主管部门和证券稽查部门要求，财经杂志对采编过程进行了书面说明。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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