沪综指收升1.3%至半个月新高 有色金属板块和充电桩概念股领涨

路透北京10月9日 - 中国股市沪综指周五收升1.3%至半个月新高。分析师指出，今日大盘延续反弹行情，午后沪综指一度试图上攻3,200点整数关口，有色金属板块和充电桩概念股受大宗商品价格大涨和政策面消息刺激领涨大盘，但量能仍未出现明显放大。

沪综指.SSEC收报3,183.15点，涨39.79点或1.27%；此前收盘高点为9月22日的3,185.62点，上证A股今日成交2,560亿元人民币，上日成交2,583亿元。 “现在只能说做空动力衰减。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他表示，美联储加息可能延后，美元走弱，大宗商品市场和股市出现反弹，受风险偏好提升的影响，A股市场有所回暖。之前市场担忧的风险因素已经逐渐消化，目前没有明显的做空因素影响大盘。

国务院办公厅10月9日发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》。意见要求，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；在科技和商业创新上取得突破。

今日充电桩概念股集体走强，国电南自(600268.SS)、动力源(600405.SS)涨停报收。

沪深300指数收报3,340.12点，涨1.32%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,296.0点，涨1.85%，成交13,509手。130亿元额度的沪股通净买入18.7亿元。（完）