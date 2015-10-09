沪综指收升1.3%至半个月新高 有色金属板块和充电桩概念股领涨

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月9日 - 中国股市沪综指周五收升1.3%至半个月新高。分析师指出，今日大盘延续反弹行情，午后沪综指一度试图上攻3,200点整数关口，有色金属板块和充电桩概念股受大宗商品价格大涨和政策面消息刺激领涨大盘，但量能仍未出现明显放大。
沪综指.SSEC收报3,183.15点，涨39.79点或1.27%；此前收盘高点为9月22日的3,185.62点，上证A股今日成交2,560亿元人民币，上日成交2,583亿元。 “现在只能说做空动力衰减。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
他表示，美联储加息可能延后，美元走弱，大宗商品市场和股市出现反弹，受风险偏好提升的影响，A股市场有所回暖。之前市场担忧的风险因素已经逐渐消化，目前没有明显的做空因素影响大盘。
国务院办公厅10月9日发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》。意见要求，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；在科技和商业创新上取得突破。
今日充电桩概念股集体走强，国电南自(600268.SS)、动力源(600405.SS)涨停报收。
沪深300指数收报3,340.12点，涨1.32%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,296.0点，涨1.85%，成交13,509手。130亿元额度的沪股通净买入18.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。