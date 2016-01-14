沪综指早盘震荡收跌逾1% 外盘下跌拖累叠加市场人气低迷

路透北京1月14日 - 中国股市沪综指周四早盘震荡收跌1.1%，盘中一度逼近去年八月低点。分析师指出，虽然监管层昨晚出声安抚市场，但整个市场人气低迷，加上受隔夜美股大跌影响，早盘股指大幅跳空低开，随后有所反弹，后市需关注政策面进一步动向及政府护盘举措。

沪综指.SSEC早盘收报2,917.52点，跌32.08点或1.09%，盘中最低探至2,867.55点。上海A股今日早盘成交1,028亿元人民币，上日全天为2,069亿元。

“在美股大跌和技术面压制的双重影响下，今天开盘出现惯性低开。”首创证券策略分析师邵帅表示，随后沪综指进入2,850点到3,000点的运行区间震荡整理。

他并称，美国股市大跌对A股有负面情绪的传导，技术上，昨天反弹过程中成交量未能有效放大，短期指数受制于5日均线，整个下行趋势还是没有被改变。近日部分前期凝聚人气的市场强势股出现补跌，也对人气形成明显冲击。

中国证监会新闻发言人邓舸周三晚间在官方微博强调，注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。沪深证交所则称，近日大股东透过大宗交易减持的规模并不大，未来将对大股东减持行为密切关注，及时督促各方进行信息披露。

美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。美股三大股指中，道指.DJI跌2.21%，标普指数.SPX跌2.5%，Nasdaq指数.IXIC下挫3.41%。

创业板指数P早盘收涨1.18%，沪深300指数.CSI300早盘收报3,136.70点，跌0.61%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6早盘收报3,132.6点，跌1.15%，成交10,436手。（完）