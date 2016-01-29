沪综指早盘收升2% 权重股连续护盘诱发股指技术性反弹

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月29日 - 中国股市沪综指周五早盘收升2%。分析师指出，以中石油(601857.SS)和中石化(600028.SS) 等为代表的权重股近日连续出现护盘动作，利于舒缓投资者恐慌情绪，且大盘近期连续下跌后，技术上已显超卖，A股今日迎来技术性反弹。
沪综指.SSEC早盘收报2,708.833点，涨53.172点，或2.0%，上海A股今日早盘成交959.5亿元人民币，上日全天为1,665亿元。
“两桶油连续两天护盘，虽然不一定是国家队干的，但大家看到了希望。当然技术面更重要，大盘严重超跌。”东北证券策略分析师沈正阳指出。
中石油早盘收于7.44元，与上日收市持平；中石化A股收升0.93%。而券商和保险股成为早盘的领涨板块，东方证券(600958.SS)收于涨停。
沪深300指数.CSI300早盘收报2,919.353点，涨2.3%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG6收报2,895点，涨1.86%，成交12,229手。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)