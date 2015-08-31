调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至纪录新低

作者 林琦

路透上海8月31日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至纪录新低，显示在国内经济疲弱、人民币贬值预期及全球金融市场大幅动荡的大环境下，基金经理对股市短期前景不太乐观。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比为从上月的72.5%降至66.3%，这是2007年6月开展此项调查以来的最低；债券建议配比则升至14.4%，上月为9.4%；而现金建议配比亦由上月的18.1%增至19.4%。

“市场较大的风险在于全球资本市场动荡、人民币贬值预期开始显现，资金风险偏好下降。”上海一基金经理指出。

大多数基金经理将人民币贬值预期视为近期较大的风险。部分基金经理认为，未来中国央行超预期的货币宽松政策则为A股市场带来机会。

8月11日，中国央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。此后数天，人民币兑美元汇率连续下跌。虽然近期人民币兑美元汇率稳定在8.4左右，但海内外人民币贬值预期挥之不去。

而美国9月是否加息成为近期扰动全球金融市场的重要因素，全球股市在8月下旬一度连续大跌，直至上周后段美联储官员对加息与否的口风松动，市场才趋稳。有数位联储官员近日坦承，如果金融市场震荡持续，有可能导致联储推迟进行近十年来的首次升息。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,171.4点，明显低于上月调查时的4,178.6点，与目前股指位置接近。基金经理对短期走势出现分歧，有最高看至3,900点的，也有低至2,300点的。

沪综指.SSEC周一早盘收报3,148.078点，跌2.61%。截止早盘收市，沪综指8月累计跌14.07%。

**金融板块平均建议配比上升**

本月调查中，金融服务板块的平均建议配比明显回升，而电子技术板块的平均建议配比继续回落，显示在大盘疲弱的大背景下，估值高低已成为基金经理调整配置的重要考量因素。

金融服务板块本月的平均建议配比为16.3%，上月为11.9%；而电子技术板块本月的平均建议配比从上月的19.4%续降至18.8%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 60 75 80 30 70 70 50 95 66.3

债券 0 0 0 40 15 30 30 0 14.4

现金 40 25 20 30 15 0 20 5 19.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月

股票 66.3 72.5 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9 86.3 80.6 77.5 77.2

债券 14.4 9.4 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1 5.1 9.5 8.3 10.1

现金 19.4 18.1 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0 8.6 9.9 14.3 12.7

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 + - - 0 - +

债券 0 0 0 + 0 0 + 0

现金 0 0 - + + 0 + -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,500-3,000 2,300-3,200 3,000 3,000-3,500 3,000-3,900 3,500 3,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 0 0 5 10 0 5 10 0

消费 30 10 10 10 35 20 10 25

电子技术 70 60 0 5 0 5 0 10

金融服务 0 0 25 5 30 10 40 20

金属及产品 0 0 0 0 0 0 0 5

房地产 0 0 10 5 15 10 10 15

交通及基础设施 0 10 10 30 15 10 5 15

能源 0 0 15 15 0 0 5 0

机械 0 10 10 15 0 10 20 10

其他: 0 10 15 5 5 30 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月

汽车 3.8 2.5 4.4 5.6 6.3 6.9 8.0 6.9 6.5 8.1 11.5 8.1

消费 18.8 22.8 16.9 17.5 17.5 15.0 16.1 17.8 14.8 18.3 21.6 28.5

电子技术 18.8 19.4 21.9 20.0 18.8 19.1 13.1 13.1 6.3 8.1 10.6 11.9

金融服务 16.3 11.9 16.9 16.9 18.1 16.3 18.9 17.8 28.8 25.0 15.8 16.0

金属 0.6 1.0 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1 3.8 1.9 2.5

房地产 8.1 8.1 6.9 8.8 8.1 10.0 10.0 6.7 10.6 10.6 8.8 6.9

交通及基建11.9 11.3 8.8 8.1 6.3 7.5 6.7 7.2 7.1 4.8 4.8 4.8

能源 4.4 3.8 3.1 4.4 5.0 5.3 5.6 6.7 4.4 5.0 3.1 3.1

机械 9.4 8.8 7.5 8.8 10.6 10.0 8.3 13.3 12.0 13.1 14.4 13.8

其它 8.1 10.6 10.6 5.6 4.4 5.6 11.1 8.9 6.5 3.3 7.6 4.5(完)

(审校 张喜良)

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