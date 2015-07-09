中信期货：中国期指减仓下行，多头信心不足

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以下内容节选自7月9日的《期货日报》：
本周市场下跌走势持续，三大期指品种在宽幅震荡中不断创出调整来的新低。由于投资者担忧情绪持续升温，预计大盘短期压力难以消除。
资金撤离加速。虽然市场利多消息不断，但是本周前三个交易日资金并没有回流期指，而是连续流出。沪深300期指总持仓三天减持36730手，完全回吐了上周五增仓的33648手，上证50期指三天减持18191手，中证500期指三天减持10661手。周三期指三大品种减仓力度加大，中证500期指空方减仓主要受交易所调高保证金影响，但多方也同步大幅减仓说明短期市场信心不足。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
(整理 路透中文部)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。