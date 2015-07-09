中科招商本周举牌五家公司 股市暴跌中PE开始出手--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月9日 - 随着中国股市持续暴跌，产业资本已开始嗅出部分公司投资价值。据中国证券报周四报导，中科招商中科汇通（深圳）股权投资基金本周一至周三接连举牌朗科科技(300042.SZ)、天晟新材(300169.SZ)、三变科技(002112.SZ)、鼎泰新材(002352.SZ)和大连圣亚(600593.SS)五家公司。
根据五家公司公告，中科汇通（深圳）股权投资基金增持朗科科技246.87万股，占其总股本1.8478%，增持后持股比例升至10.0661%，由第四大股东变为第二大股东；增持天晟新材股份427.92万股, 占总股本1.31%，增持完成后持股占比为5.01%。
此外中科汇通增持三变科技823.82万股, 占总股本4.09%，增持后持股比例升至5.01%。
对于增持上述三家公司的目的，中科汇通表示，认可并看好这三家公司的业务发展模式及未来发展前景，希望通过此次股权增持，长期持有公司股份，获取上市公司股权增值带来的收益。中科汇通除本次股份增持外，不排除在未来12个月内继续增持三家公司股份的可能。
根据中科招商的公告，除了这三家公司之外，中科汇通周二和周三还举牌大连圣亚和鼎泰新材。此次增持前，中科汇通并未持有两公司股份，增持后分别持有大连圣亚5.01%股份和鼎泰新材5.1%股份。
中科汇通为中科招商旗下公司。中科招商董事长单祥双在接受中国证券报采访时表示，在这一时点举牌是因为资本市场的非理性暴跌，已经使得部分创业板和主板上市公司的投资机会出现。
单祥双指出，之所以选择举牌这些公司，是看好这些公司的产业重构空间。未来中科招商将重塑这些上市公司的主营业务，助力这些公司跨越式发展。他呼吁更多产业资本能在这个阶段增持上市公司股份，共同维护资本市场的稳定。单祥双还表示，未来有可能根据市场情况举牌其他上市公司。
中科招商举牌的消息周三午间一发出，便引起市场资金的跟风。天晟新材周三处于停牌状态，朗科科技股价则是从跌停到涨停，三变科技也打开跌停板，最终下跌4.08%。五家公司除大连圣亚为沪市公司之外，其余公司均为中下板和创业板公司。
此外，继举牌有研新材(600206.SS)之后，周三刘益谦通过国华人寿再度举牌国农科技(000004.SZ)，国华人寿增持国农科技419.89万股，占国农科技总股本5%；国华人寿并称，将于未来六个月继续增持。
国农科技周三早盘一度跌停，午盘开盘后不久打开跌停板，并一度上涨超过5%，最终收盘为下跌5.16%。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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