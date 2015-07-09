沪综指早盘一度涨逾2% 利好政策频出促抄底买盘入场

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月9日 - 中国股市沪综指周四低开后早盘出现反弹，一度涨逾2%。分析师指出，监管层早盘再度出台多项利好，令市场人气有所改观，而且相当多成长股在连续大跌后存在技术性反弹需求，综指早盘终于迎来难得的上涨走势。
开盘53分钟，沪综指.SSEC报3,564.708点，涨57.516点或1.64%，稍早最大涨幅达2.62%。沪综指开盘则跌2.13%，跌幅一度扩大至3.81%。
在期指市场，中证500期指7月合约CICN5已涨停，而沪深300期指主力7月合约CIFN5早盘涨近7%，该合约开盘跌2.91%。
“今早的上涨有两个原因，一是技术性反弹的要求，二是利好政策累积效应。”东北证券分析师沈正阳称，初步分析，沪综指3,400点附近可能是中期底部。
为维护资本市场稳定，中国证监会周三晚间发布公告称，上市公司大股东等人员六个月内不得减持本公司股份，否则将给予严肃处理。证监会周四早间还宣布，决定由中国证金公司提供充裕资金用于申购公募基金，为基金公司提供流动性，旨在充分利用市场机构的专业优势，增强投资者信心。
央行周四则宣布，已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。
今日开盘后不久，中国银监会又宣布支持资本市场稳定发展举措，包括允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限；质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整等。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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