证监会赴铭创软件和同花顺网络核查场外配资有关线索

路透北京7月27日 - 中国证监会周一晚间表示，在前期对恒生网络场外配资业务专项核查工作的基础上，证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(300033.SZ)，进一步核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。

为配合监管层的调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子(600570.SS)稍早公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。

据官网介绍，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，是国内第一家互联网金融信息服务行业上市公司，国家规划布局内重点软件企业、国家信息化试点工程单位。

铭创则是服务于中国证券市场的金融机构和投资管理机构，是涵盖中国金融资产管理科技领域的，集“技术研发、工程实施、客户服务、运维外包”为一体的技术管理型高新技术企业。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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