一带一路B触发下折阀值 八只分级基金预警可能下折

路透上海7月29日 - 随着中国A股市场本周再度大跌，分级基金B份额下折潮或会再度来袭。中融中证一带一路主题指数分级基金B份额(150266.SZ)因触发下折阀值，将进行不定期份额折算；还有八只分级基金因B份额净值接近下折阀值而预警近期可能进行份额折算。

一带一路分级基金公告显示，截止周二，其B份额的参考净值为0.239元，低于下折阀值0.25元，基金决定以周三（29日）为基准日办理折算业务。

而周二晚间公告可能触发下折阀值的分级B包括创业板B(150153.SZ)、钢铁B(150288.SZ)、工业4B(150316.SZ)、煤炭B(150322.SZ)、证保B(150226.SZ)、证券股B(150302.SZ)、转债B(150144.SZ)、同瑞B(150065.SZ)。

分级基金其实是一种杠杆基金，A份额及B份额的初始规模为1:1，A份额将资金出借给B份额，获得约定收益，约定利率通常是在一年期定期存款利率上加点。若B份额净值不断下跌或上涨，会使得其杠杆比例越来越高或越来越低。因此分级基金往往分别设置一个上折和下折阀置，下折阀值通常为0.25元。一旦触及该阀值，即引发份额重新折算，A份额和B份额的净值重新归到1元。

理论上，份额重新折算不会引起收益和损失，但因为A份额和B份额在交易中往往有折价和溢价，因此实际上，上折和下折一般都会引起损益产生。例如下折中，因B份额交易价格有不小的溢价，折算后其交易价格会向净值靠拢，B份额持有者会产生损失。

以一带一路B为例，其周二收市价为0.406元，较其净值溢价七成。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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