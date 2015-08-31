中国股市早盘遭获利抛压下跌逾2% 投资者短线思维不改

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月31日 - 中国股市周一早盘初下跌逾2%。分析师指出，尽管周末消息面偏正面，但由于市场信心尚未恢复，投资者短线思维居多，早盘纷纷抛售兑现获利，令大盘在连涨两天后重返跌势。
开盘30分钟，沪综指.SSEC报3,165.628点，跌66.722点或2.06%，稍早其一度下跌2.94%。上周四和上周五沪综指分别收涨5.3%和4.8%。
“连弹两天后，大家短线思维有点固化，赶紧抛掉，将获利拿在手里。”华泰证券分析师周林指出。
中信证券(600030.SS)早盘下跌7.12%至14.73元。
中国国务院总理李克强上周末表示，近段时间的国际市场动荡也让中国经济运行遇到新的压力，金融稳定事关经济全局，要继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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