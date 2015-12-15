全国人大常委会下周召开 审议调整证券法注册制等议案

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月15日 - 中国全国人大网公布，十二届全国人大常委会第十八次会议下周（21日-27日）在北京举行，继续审议反恐怖主义法草案，并提请审议关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定草案的议案等。
十二届全国人大常委会委员长会议建议，十二届全国人大常委会第十八次会议还将审议反家庭暴力法草案、教育法律一揽子修正案草案、慈善法草案，并提请审议人口与计划生育法修正案草案的议案，授权国务院继续在广东省暂时调整部分法律规定的行政审批的决定草案的议案等。
委员长会议建议的议程还有：关于深化医药卫生体制改革工作进展情况的报告，关于规范地方政府债务管理工作情况的报告，关于2014年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。