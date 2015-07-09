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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 10:21 BJT

中国公安部将会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索

路透上海7月9日 - 据新华社周四官方微博，中国公安部副部长孟庆丰今天带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。

新华视点微博称，这显示监管部门要出重拳打击违法违规行为的动作。

此前，中国证监会表示，将根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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