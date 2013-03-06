沪综指温和收升 短线料维持震荡整理走势

沪综指.SSEC收报2,347.179点，涨20.873点或0.9%；昨日该股指创逾一个月最大单日升幅。上海A股今日成交额为1,249亿元人民币，上日为1,164亿元。

第一创业证券分析师郭树华指出，今天从盘面看没有明显的领涨板块，更多还是体现为个股补涨反弹；同时，昨天领涨的银行股等今日处于调整状态，而创业板股则没能形成明显的板块效应，且补涨的持续性较差，预计大盘仍有整理需求。