（修正）沪综指早盘收涨2.4% 证监会暂停熔断机制恐慌情绪有所缓和

（修正第三段措词）

路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周五早盘收涨2.4%，分析师表示，昨晚中国证监会紧急宣布暂停实施熔断机制，今日早盘市场恐慌情绪有所缓和，股指在大幅震荡后逐步回稳并反弹，成交量明显放大，市场有望逐渐恢复常态，后市需关注指数波动率和板块分化情况。

沪综指.SSEC早盘收报3,199.56点，涨74.56点，或2.39%，上个交易日沪综指大跌7.04%，创四个半月最大跌幅；沪深300指数.CSI300早盘涨2.75%。早盘上海A股成交2,085亿元人民币，上日全日成交794亿元。

“昨天是交易被限制了，今天要补一些昨天的成交量。”光大证券策略分析师赵扬表示，“后面没有新东西（利空）的话，急跌应该不会了。”

他并称，此前大盘存在调整要求，但熔断机制的“磁吸效应”放大了下跌幅度，监管层及时调整机制，对市场形成利好。后市如果没有新的利空事件发生的话，主板的调整空间有限，但创业板依然存在调整压力。

当前市场仍处于存量资金博弈阶段，短期创业板估值水平偏高，造成资金流向钢铁、煤炭等低估值板块，同时当前钢价和煤价出现反弹，对相关股票基本面形成支撑。

马钢股份(600808.SS)、安源煤业(600397.SS)等多家钢铁和煤炭股早盘报收涨停。

周四晚间，沪深证交所等宣布自周五起暂停熔断机制的实施。证监会新闻发言人邓舸表示，从本周两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。（完）