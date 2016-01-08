（修正）沪综指早盘收涨2.4% 证监会暂停熔断机制恐慌情绪有所缓和

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
（修正第三段措词）
路透北京1月8日 - 中国股市沪综指周五早盘收涨2.4%，分析师表示，昨晚中国证监会紧急宣布暂停实施熔断机制，今日早盘市场恐慌情绪有所缓和，股指在大幅震荡后逐步回稳并反弹，成交量明显放大，市场有望逐渐恢复常态，后市需关注指数波动率和板块分化情况。
沪综指.SSEC早盘收报3,199.56点，涨74.56点，或2.39%，上个交易日沪综指大跌7.04%，创四个半月最大跌幅；沪深300指数.CSI300早盘涨2.75%。早盘上海A股成交2,085亿元人民币，上日全日成交794亿元。
“昨天是交易被限制了，今天要补一些昨天的成交量。”光大证券策略分析师赵扬表示，“后面没有新东西（利空）的话，急跌应该不会了。”
他并称，此前大盘存在调整要求，但熔断机制的“磁吸效应”放大了下跌幅度，监管层及时调整机制，对市场形成利好。后市如果没有新的利空事件发生的话，主板的调整空间有限，但创业板依然存在调整压力。
当前市场仍处于存量资金博弈阶段，短期创业板估值水平偏高，造成资金流向钢铁、煤炭等低估值板块，同时当前钢价和煤价出现反弹，对相关股票基本面形成支撑。
马钢股份(600808.SS)、安源煤业(600397.SS)等多家钢铁和煤炭股早盘报收涨停。
周四晚间，沪深证交所等宣布自周五起暂停熔断机制的实施。证监会新闻发言人邓舸表示，从本周两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)