沪综指早盘涨近4% 中小盘股全面反弹

路透上海7月10日 - 中国股市沪综指周五略微低开后，早盘上涨近4%。在政策利好累积效应下，昨日大盘大幅反弹，令市场人气有相当大改善。今早大多数前期超跌的中小盘个股继续技术性反弹，推动大盘迅速上涨。

开盘19分钟，沪综指.SSEC报3,856.522点，涨147.192点或3.97%，早盘曾至3,894.093点，涨幅为4.98%。沪综指开在3,707.458点，跌0.05%。

“目前市场人气回来了，只要使一点点力气，大盘就能上去。”华泰证券分析师周林指出，目前支持投资者做多的动因有两点，一是利好政策累积效应，二是相当多个股前期跌幅过大，本身就有技术性反弹需求。

他预计，短期内蓝筹股主要起护盘作用，容易聚集人气的中小盘股可能成为盘中的主角。

代表中小盘股的中证500期指早盘多数涨停，主力7月合约CICN5已封住涨停位；沪深300期指主力7月合约CIFN5涨逾5%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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