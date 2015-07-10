沪综指早盘涨近4% 中小盘股全面反弹

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月10日 - 中国股市沪综指周五略微低开后，早盘上涨近4%。在政策利好累积效应下，昨日大盘大幅反弹，令市场人气有相当大改善。今早大多数前期超跌的中小盘个股继续技术性反弹，推动大盘迅速上涨。
开盘19分钟，沪综指.SSEC报3,856.522点，涨147.192点或3.97%，早盘曾至3,894.093点，涨幅为4.98%。沪综指开在3,707.458点，跌0.05%。
“目前市场人气回来了，只要使一点点力气，大盘就能上去。”华泰证券分析师周林指出，目前支持投资者做多的动因有两点，一是利好政策累积效应，二是相当多个股前期跌幅过大，本身就有技术性反弹需求。
他预计，短期内蓝筹股主要起护盘作用，容易聚集人气的中小盘股可能成为盘中的主角。
代表中小盘股的中证500期指早盘多数涨停，主力7月合约CICN5已封住涨停位；沪深300期指主力7月合约CIFN5涨逾5%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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