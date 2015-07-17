沪综指早盘收升逾1% 期指交割日风平浪静增投资者信心

路透上海7月17日 - 中国股市沪综指周五早盘收涨逾1%。分析师指出，原本大家担忧的期指交割日多空大战并未出现，令投资者增强信心，中小盘股继续成为活跃人气的主力。

早盘收市时，沪综指.SSEC报3,875.5点，涨52.325点或1.37%；创业板指数P报2,705.031点，涨2.967%。沪市A股半日成交3,087亿元人民币，上日全天为5,648亿元。

“今天期指交割日较平静，空头不发威，多头自然得势了，期指拉着现货走。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏称。

早盘收市时，沪深300期指<0#CIF:>和中证500期指<0#CIC:>均是全线上涨，其中，沪深300期指7月合约CIFN5涨1.77%，中证500期指7月合约CICN5涨3.23%，两者未平仓约已下降3,822手和860手。

他指出，中小盘股仍是投资者抢反弹的重点关注目标，因为中小盘股人气足，股价弹性好。不过“两桶油”和国有银行股等大盘股走势偏弱，亦令大盘涨幅受限；估计近期沪综指仍会在4,000点附近震荡。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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