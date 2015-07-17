沪综指早盘收升逾1% 期指交割日风平浪静增投资者信心

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月17日 - 中国股市沪综指周五早盘收涨逾1%。分析师指出，原本大家担忧的期指交割日多空大战并未出现，令投资者增强信心，中小盘股继续成为活跃人气的主力。
早盘收市时，沪综指.SSEC报3,875.5点，涨52.325点或1.37%；创业板指数P报2,705.031点，涨2.967%。沪市A股半日成交3,087亿元人民币，上日全天为5,648亿元。
“今天期指交割日较平静，空头不发威，多头自然得势了，期指拉着现货走。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏称。
早盘收市时，沪深300期指<0#CIF:>和中证500期指<0#CIC:>均是全线上涨，其中，沪深300期指7月合约CIFN5涨1.77%，中证500期指7月合约CICN5涨3.23%，两者未平仓约已下降3,822手和860手。
他指出，中小盘股仍是投资者抢反弹的重点关注目标，因为中小盘股人气足，股价弹性好。不过“两桶油”和国有银行股等大盘股走势偏弱，亦令大盘涨幅受限；估计近期沪综指仍会在4,000点附近震荡。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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