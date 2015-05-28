中国A股料逐步纳入MSCI指数 过程或持续几年--摩根士丹利

路透北京5月28日 - 国际投行摩根士丹利亚洲及新兴市场股票策略部主管郭强盛（Jonathan Garner）周四表示，中国A股指数预计将被逐步纳入MSCI指数，这一过程可能会持续几年。

MSCI指数中代表中国新经济的行业，主要是偏向于面对消费者的行业将增长迅速。

他在摩根士丹利媒体沟通会上表示，历史上明晟(MSCI)指数纳入其他新兴国家都不是一蹴而就的，在该国股市开放程度逐渐放开以后，其指数才会逐步的被纳入MSCI，针对任何一个国家都是这样的。

他并强调，通常即使该国指数被纳入MSCI指数以后，在初始阶段该国被给予的权重也不会太高，虽说现在A股的市值已经非常高，但即便是被纳入MSCI后也不会立刻的反映出来它的权重，可能一开始会比较小，然后再逐步的扩大。

他认为，中国正经历经济增长速度逐渐放缓，整个国内生产总值（GDP）构成会发生变化的再平衡过程。中国经济正由以往的以投资和出口驱动转向更多的是以消费来驱动，消费包括货物和服务，面向消费者行业的股市表现将会超过那些以投资为主的行业。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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