焦点：中国证券交易所完善停牌制度 铺路MSCI短期市场料承压

作者 张晓翀

路透北京5月30日 - 中国沪深证交所周末同时宣布完善上市公司停复牌制度，姗姗来迟的此举既为A股纳入MSCI指数进一步铺平了道路，也填补了A股上市公司随意停牌的漏洞。不过此前高位停牌的上市公司股票复牌后股价必然面临调整，短期依然脆弱的市场将再次承压。

去年伊始，A股上市公司通过并购重组提升市值的意愿和需求愈演愈烈，由此造成的连续停牌事件不断增加，而在股市大跌时，上市公司又通过停牌躲避股价暴跌造成的风险，对市场整体流动性造成了极大挑战，因此MSCI在今年提出了对A股自愿停牌制度的质疑。

“自身也需要规范，另外也是为了开放，这个节点上。”国都证券分析师肖世俊认为，大量上市公司无序停牌造成市场对流动性等方面的担忧，也对MSCI纳入中国A股指数的评估造成困难，因此监管层肯定要解决这个问题。

中国沪深证交所周五同时表示，上市公司应采取有效措施防止停牌时间过长，不得滥用停牌损害投资者的交易权和知情权，并强化了上市公司停复牌行为及相关信息披露监管方面的要求，对于上市公司滥用停牌和无故拖延复牌的，交易所将采取相应的监管措施或纪律处分。

市场人士表示，上市公司大面积停牌以前在A股市场没有先例，因此一直没有受到监管层足够的重视，不过随着市场不断的发展完善，交易品种的逐渐丰富，停牌潮所带来的影响不容小觑。

对此，上交所表示，去年股市异常波动期间，沪市部分上市公司集中申请停牌，主要是为躲避和防止股价短期大幅度下跌，应对由此产生的联动风险，上述集中停牌带有特殊性。就此本次新规规定，当市场交易出现极端异常情况，上交所可暂停办理上市公司停牌申请，维护市场交易连续性和流动性、保护投资者的交易权。

方正证券报告称，停牌股票对于指数相关衍生品的影响需要重视，对于指数期货和指数期权的定价，股票停牌会直接影响期货价格。对于指数ETF而言，股票停牌会影响ETF折溢价水平，对于分级基金而言，股票停牌会影响分级B的高估比例，从而导致分级B被高估或是低估。

“现在要进入MSCI，境外机构拿这个指数有各种的衍生产品，需要有各种的对冲，这样的话就会影响加入明晟指数的步伐，管理层会高度重视。”开源证券分析师田渭东表示。

在目前市况下，并购重组已成为影响公司股价的主因，上市公司估值在此过程中将获得巨大的重估。中小市值企业，尤其是民营企业进行市值管理的意愿明显更强。上市公司进行并购重组、定向增发等重大事项通常会连续停牌。

随着并购对象和模式越来越多样化，当前市场长时间连续停牌的股票数量比以前有所增加。比较典型的案例是去年以万科(000002.SZ)(2202.HK)为代表的一批公司被举牌，出于保住大股东地位的考虑，上市公司选择长期停牌。

方正证券报告认为，指数成份股停牌对相应的ETF价格有明显的影响，由于ETF需要用指数对应的成份股构成的一揽子股票来申购，在指数成份股中长期停牌的股票则需要通过现金替代，ETF基金经理会在该股恢复交易后买入，并向申购者收取一定的现金溢价。

当指数成份股中停牌股票的影响比例较大时，交易者更愿意从二级市场上买入或卖出ETF，使得ETF的交易价格较净值出现持续的溢价或者折价的情况，从而影响ETF的折溢价率。这对于期现套利的投资者而言尤为重要。

“沪深交易所停牌规则的修订，很大程度上是响应MSCI即将进行的关于是否将A股纳入其新兴市场指数的评估所作出的技术性改进。”华中一券商国际业务部门负责人指出。

**短期市场可能承压**

分析师表示，此前上市公司尤其是权重股连续长时间停牌，复牌后短期对市场将造成一定的负面压力，因多数股票是在高位停牌，此间A股已经历大幅调整，股票复牌后股价必然面临调整，短期脆弱的市场也将再次承压。

中国股市沪综指.SSEC上周延续弱势震荡。技术面显示，短线大盘量能继续萎缩，反抽力度越来越弱，上档2,850处压力巨大，反复无量脉冲式冲高将为未来下跌积累动量；中线看，周线再收小十字星，下跌中继形态不改，2,800点将不断遭受冲击。

“短期会有一定的波动，因为像万科这种复牌之后都是在高位停牌的，会对深证成分股指有影响。”田渭东说。不过他也表示，即使市场短期会有波动，资金对入市收购万科这样的优质企业的动机仍然存在，未来机构资金介入蓝筹股并购的案例会更多，现在任意停牌反而是限制了资金入场。

“停牌期间基本面没有什么重大改变，复牌后肯定要补跌。”西南证券首席研究员张刚认为，大盘蓝筹股的基本面很难在短期内发生重大变化。

中国最大房地产开发企业--万科此前在香港联交所发布的公告并称，公司A股股票将继续停牌；万科A停牌前收在24.43元人民币，而H股已在1月初复牌，周五收盘报17.98港元。（完）