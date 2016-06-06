中国下周发行的新股打破“一日一家”惯例 新股发行提速

路透上海6月6日 - 中国证监会上周五下发新一批新股批文，沪深证交所周一刊登部分新股发行安排。令人意外的是下周四竟然有两家新股同时申购发行，这打破了1月以来国内新股市场“一日一家”的安排惯例，新股发行速度有所加快。

上周五，证监会核准九家企业首发申请，筹资总额不超过53亿元人民币，其中沪深证交所分别为四家和五家。其中四家企业周一启动发行程序，拟登陆深圳创业板的海波重科和拟在上证所上市的合诚股份的申购日均安排在下周四（6月16日）。

中国证监会1月19日核发新版新股发行制度下首批新股的发行批文，同时表示，考虑到新股申购系统刚上线，为保证新规实施初期交易系统的安全运行，首批七家公司的发行日同一天全市场只安排一家新股进行申购。之后，沪深两市新股遵循“一日一家”的默契，还未发生同日发行的“撞车”现象。（完）