中国新三板规范挂牌公司并购重组 媒体料首批创新层企业约900家

路透上海6月17日 - 全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）官网周四稍晚对挂牌企业的三类并购重组问题进行解答，梳理和规范挂牌企业并购重组中的部分流程。

另据上海证券报周五报导，中国新三板市场分层实施已进入最后冲刺阶段，新三板创新层企业名单将于近几日公布，经过三个工作日的异议期后，首批创新层企业名单将最终确定。据权威估算，首批纳入创新层的挂牌企业大约在900家左右。

在股转系统刊登的官方解答中，其一就是在挂牌公司重大资产重组暂停转让申请日前六个月的公司证券转让情况核查时，被股转系统发现异常的，挂牌公司若要继续推进重组，需对该异常转让是否属于内幕交易及判断的理由进行说明，并对是否会因内幕交易而被调查的风险进行单独揭示。若因该异常转让而被调查，应暂停重组进程。

其二，挂牌公司如存在尚未完成的重大资产重组事项或证券发行，在重组或发行未实施完成前，不得筹划新的重大资产重组事项，也不得因重大资产重组申请暂停转让。其三是终止重大资产重组进程，应及时披露。自愿或主动终止重组的，需承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组，若是被证监会叫停重组的，则在12个月不再筹划重大资产重组。

目前挂牌新三板的公司已达7,647家。此前全国股转公司明确指出，自6月27日起，将正式对新三板挂牌公司实施分层管理。按照此前安排，正式调整挂牌公司层级前，全国股转系统将在官网公示进入基础层和创新层的挂牌公司名单。（完）