中国新三板规范挂牌公司并购重组 媒体料首批创新层企业约900家

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海6月17日 - 全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）官网周四稍晚对挂牌企业的三类并购重组问题进行解答，梳理和规范挂牌企业并购重组中的部分流程。
另据上海证券报周五报导，中国新三板市场分层实施已进入最后冲刺阶段，新三板创新层企业名单将于近几日公布，经过三个工作日的异议期后，首批创新层企业名单将最终确定。据权威估算，首批纳入创新层的挂牌企业大约在900家左右。
在股转系统刊登的官方解答中，其一就是在挂牌公司重大资产重组暂停转让申请日前六个月的公司证券转让情况核查时，被股转系统发现异常的，挂牌公司若要继续推进重组，需对该异常转让是否属于内幕交易及判断的理由进行说明，并对是否会因内幕交易而被调查的风险进行单独揭示。若因该异常转让而被调查，应暂停重组进程。
其二，挂牌公司如存在尚未完成的重大资产重组事项或证券发行，在重组或发行未实施完成前，不得筹划新的重大资产重组事项，也不得因重大资产重组申请暂停转让。其三是终止重大资产重组进程，应及时披露。自愿或主动终止重组的，需承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组，若是被证监会叫停重组的，则在12个月不再筹划重大资产重组。
目前挂牌新三板的公司已达7,647家。此前全国股转公司明确指出，自6月27日起，将正式对新三板挂牌公司实施分层管理。按照此前安排，正式调整挂牌公司层级前，全国股转系统将在官网公示进入基础层和创新层的挂牌公司名单。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。