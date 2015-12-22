沪综指收升至四个月新高 下档支撑相对偏强大盘震荡上扬

路透北京12月22日 - 中国股市沪综指周二收升至四个月新高。分析师指出，今日市场对中央经济工作会议的公报内容乐观看待，但明天将有新一轮新股申购，资金面受压出现部分抛压，大盘在震荡中获支撑继续上扬。目前指数已进入区间震荡的上沿位置，料后市有可能挑战前期高点3,678点和年线高点。

沪综指.SSEC收报3,651.77点，涨9.30点或0.26%，此前收盘高点为8月20日3,664.29点；今日上海A股成交3,583亿元人民币，上日成交3,958亿元。

“今天大盘调整幅度不大，调一下之后又收上来一些，说明支撑盘的力量现在相对偏强。”方正证券策略分析师陈敏认为。

国都证券分析师肖世俊表示，近期资本市场上“宝万之争”将险资举牌大战推向高潮。险资在负债成本提升而资产配置荒持续下，必然需要提高权益类资产配置，以提升投资端的收益率。因而，金融、地产龙头、消费蓝筹等估值偏低、股息率较高的个股，成为中长期资金的重点增持对象。

备受关注的中国中央经济工作会议周一闭幕。新华社刊登会议公告全文称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。

创业板指数P收涨0.35%，两市有近百只个股涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,876.73点，涨0.28%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6收报3,819.0点，涨0.38%，成交13,209手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出4.99亿元。（完）