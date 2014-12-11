燃烧吧！资金，中国股市的欢乐派对--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月11日出版的当期「老谢开讲」专栏)

中国的人多，只要一个人吐一口口水，就可以把你淹死，这种人多势众，或者是蚂蚁搬象的景象，上周在中国股市上演，且频频创人类证券史上单日最大成交纪录，成了史上难得一见的股市疯狂派对。

特别是进入十二月，连续五个交易日，深沪股市连番写纪录，像是十二月一日沪市成交四○一一．二亿元人民币，次日是三九七二．三八亿元人民币，三日出现惊人的五二九七．七七亿元人民币，当天深市成交三八五○．八四亿元人民币，两市加总九一四八．六一亿元人民币，这个近一兆元人民币的交量易，吸引了全球财经媒体的注意。

但是中国股市人气继续沸腾，四日沪市成交五○九二．一八亿元人民币，深市成交三六○○亿元人民币，两市合计也有八六九二亿元人民币，但是大狂热出现在十二月五日，上证成交六三九一．九一亿元人民币，深市成交四一一三．四六亿元人民币，深沪股市谱出逾兆元人民币成交量，这是人类史上最大的成交纪录。

这些年来，中国大妈（或者是更多投资人）从疯狂炒楼，到炒金、炒比特币，这一波旋风涌到股市，十二月五日《工商时报》二版头条是「中国大妈现身，借钱炒陆股」，中国股市一天上兆元人民币成交量背后很值得探讨。

十二月的天气很冷，北京已到处是冰天雪地，但是十二月的中国股市异常狂热，十二月的第一周，中国深沪股市每日交易都在改写纪录，除了成交量频创纪录外，股价表现也很惊人，这种量价齐扬景象，让投资人涌向股市，全民卖楼炒股，○七、○八年全民疯狂炒股的景象再现。

在中国的电视新闻节目，访问了一位从事外资生意的张先生，他说近一个月，他将流动资金全部转到股票帐户，全部专心炒股，他得意扬扬地说：「做实业，一年投资几个亿，也就一○％回报；但炒股票，只要抓住一支涨停板，一天就有一○％了！」场外的资金不断进场，不少来自房地产和信托产品，广州一名资产逾千万元人民币的刘先生说，过去几年，他将七○％的资金都放在房地产信托产品，如今信托产品到期，就把资金全部投入股市。广州一名炒房的林先生也将炒房套现的上亿元人民币资金全部挪到Ａ股，他说早年投资房地产十几套，去年上半年开始出脱，套现之后再逐步投入股市。

**资金弃房转股，〞九○后〞也疯炒股**

中国股市「冬眠」已经有六、七年了，很多「休眠」的帐户突然苏醒，很多股票营业员都说：「已经几年不联络的客户，突然打电话来说要买股票，吓了我一大跳！」这些股票营业员透露，很多客户已经很久没有进出股市了，突然打电话来问，他们以前开的户还能不能用？还有进一步问，还有哪些股票可以买？券商透露，抢着开户的还有很多是「九○后」的新生投资者，经历了漫长熊市，这些初踏入社会的九○后，在股市充分展现敢冲敢赌的拚劲。

八方风雨会中州，全中国游资齐聚股市，威力立刻震惊全世界，十二月第一周，深沪股市频创新高纪录，深市一周成交量高达一．六八四兆元人民币，沪市成交二．四七六兆元人民币，两市合计四．一六兆元人民币，换算成新台币超过二十一兆元，这一周的交易量约是台股一年的成交量，从这个数字就可知道，中国股市小股民蚂蚁搬象的威力。

股民踊跃进场，翻动了蛰伏很久的中国股市，今年到十二月五日为止，深市从一○五三．六七点大涨到一四八六．八四点，涨幅达四一．一％，而沪市从二一一五．九八点涨到二九七八．○三点，涨幅也达四○．七四％，过去一直蛰伏不动的中国深沪股市，如睡狮般醒过来了。

**沪港通打通中国股市任督二脉**

但是，如果深究中国股市今年的表现，大家会发现，上半年与下半年的表现完全是两样情。今年上半年中国股市仍处冬眠状态，上海Ｂ股上半年大跌一二．七六％，上海Ｂ股指数从二五三．六五点跌到二二一．二七点；上海Ａ股上半年跌三．一四％，深圳Ｂ股跌三．九四％，只有深圳Ａ股小涨三．七六％；但是进入下半年，地牛翻身，中国深沪股市突然睡醒，深市下半年涨幅是三二．六五％，沪市大涨四三．四％，上半年与下半年呈现的两样情，最大的变数是沪港通。

今年四月沪港通的想法开始萌芽，中国借道香港，让全世界资金透过香港进入中国Ａ股，这一招孔明借箭的作法，让全世界资金可以透过香港买入中国上海Ａ股，而上海Ａ股也可以透过香港走向全世界，中国股民也可以买入香港股票，这一招突然打通中国股市的任督二脉。

沪港通从四月提议，双方证监会密集磋商，其间因香港占中进度耽搁，一直到ＡＰＥＣ(亚太经济合作会议)大会，习近平接见梁振英，当面勉励他「疾风知劲草，板荡识忠臣」，当场赐给梁振英大礼--沪港通，且订十一月十七日正式开通，沪港直通也让深沪两市真正出现量价齐扬。

今年上半年，沪市交易量罕见千亿元人民币大量，到了七月以后有了千亿元大量，九月十六日出现二三七六亿元人民币大量，十一月十一日出现三三一二亿元人民币大量，到十二月五日出现的交易量已是六三九一亿元人民币的天量了。

如果逐月统计深沪两市成交量可看得更清楚，今年上半年深沪股市仍低迷，例如，沪市五月成交一．二兆元人民币，六月成交一．三一兆元人民币，有了沪港通议题，沪市第三季（七～九月）成交都超过二兆元人民币，十月跳升到三．一三兆元人民币，十一月再跳到四．八八兆元人民币，现在十二月第一周就有二．四七兆元人民币；假如这个狂潮继续上演下去，十二月的月成交量就可能挑战十兆元人民币。

深圳股市也是如此，虽然沪港通没有包括深圳在内，但深市同样受到鼓舞。今年六月，深市成交一．九三兆元人民币，七月到二．九一兆元人民币，八月是三．二六兆元人民币，九月写下四．○四兆元人民币的新高纪录，十月是三．三五兆元人民币，十一月是三．九六五兆元人民币。深沪股市不断燃烧量能，也把蛰伏很久的银行、寿险及证券类股都激荡出火花。

最显着的是人气指标的证券股，深沪股市成交量天天创新高，证券股股价也跟着喷出，像东吴证券从六．八四元涨到二十一．五四元（人民币，以下同），中信证券九．九七元到二十三．一八元，广发证券从九．五元到二十四．○九元，华泰证券从七．二三元到二十四．八一元，招商证券从九．七一元到二十六．○五元，光大证券更是大喷出，从七．四九元大涨到二十八．一一元。方正证券从五．○元到十四．一七元，十二月五日更是直接跳空涨停，宏源证券从七．四四元到二十五．五元，五日也是跳空涨停，海通证券从八．七七元涨到十七．九三元，兴业证券从五．八一元涨到十四．八元，这是○八年以来，证券股出现难得一见的井喷式大暴涨行情。

除了证券股，寿险股也地牛翻身，像中国人寿从十二．八八元大涨到二十六．八元，中国平安保险从三十一．六九元大涨到六十三元，新华保险从十七．六三元涨到四十五．三元，中国太保从十四．九四元涨到二十七．九五元。蛰伏很久的银行股也动了，像招商银行从九．四一元涨到十四．五元，建设银行十二月五日拉出一记涨停板，股价从三．七五元涨到五．七元，中国银行二．四四元涨到三．八一元，中国农业银行二．二七元涨到三．三三元，最大的工商银行从三．二元涨到四．六八元，中信银行从三．四九元涨到七．二七元，光大银行从二．三三元涨到四．五二元，交通银行从三．五九元涨到六．五九元，华夏银行从六．一三元涨到一二．三元，兴业银行从八．六元涨到十三．六元。

**深沪股市大涨，翻动蛰伏已久的金融、酒类股**

这一轮深沪股市的飙升，真正推动指数大涨的全都是从○八年以来蛰伏不动的金融、保险、证券股，或者是过去因为打贪禁奢受到压抑的酒类股，像洋河从三十六．八一元大涨到七十．五元，古井贡酒从十七．一元涨到三十四．五三元，五粮液从十四．三三元涨到二十．七元，老白干酒从十九．九元涨到三十八．三元，张裕从二十三．四六元涨到三十三．五元。反而是一直受青睐的酒类蓝筹股贵州茅台蛰伏不动，过去很受瞩目的食品股，像光明乳业从二十三．○八元反跌到十四．二五元，伊利股份从五十二．二四元跌到二十一．五元，双汇发展从五十一．九元跌到二十八．○一元。

还有一些科技股，像去年涨到八十一．八元的华谊兄弟，经过除权，如今剩下二十八．六五元，去年涨到一四一元的网宿科技，从一四一元跌到四十六．九五元。让台湾很伤脑筋的歌尔声学从七十一．三四元跌到二十七．○八元，欧菲光电最高涨到八十三．九九元，如今是二十一．九四元，一度涨到七十九．四八元的电池厂德赛电池，如今是三十六．二一元，这些前两年受青睐的科技股，这回都没有加入飙升的列车。

从这个现象可以很明显看出，这一波深沪股市的大涨，完全以资金行情为主导，翻动的是蛰伏很多年的金融股、酒类股，还有低价很久的石化、钢铁类股，像最近连拉两天的中国石油从七．五二元大涨到十．一三元，宝钢也从四．一一元涨到五．九七元；它们的大涨是因为基期低，受到资金青睐。

从沪港通引动的资金行情，钱从低基期的标的下手，上证是最典型代表，这些年全世界都在ＱＥ(量化宽松货币政策)，美国股市在金融海啸后，已经从六四五九点飙升到近一万八千点，德国股市也从三五八八点大涨到超过万点，只有上证指数从六一二三点最低跌到一八四九点，中国股市蛰伏六年之久，今年沪港通触动了这个蛰伏很久的情绪，终于引发地牛翻身的大行情。

深沪股市低基期翻醒，十二月第一周的惊人天量，将唤醒中国股民积极追价，全中国可以搬动的资金将被股市深深吸引，那么这几个数字值得留意，上证的二．四七兆元，深证的一．六八四兆元周量，深证的四一一三亿元天量，沪市的六三九一亿元天量会不会继续再往上加码？既然是资金行情，一旦量价同时到顶，就会出现反转压力，这是典型的非理性畅旺的行情，这一波行情与基本面关联不大，纯粹是资金堆积出来的行情，钱来钱去，股市容易大涨也会暴跌。

再来要观察从房市抽离的资金会不会让盘旋在高档的房市回落？还有中国ＰＭＩ(采购经理人指数)值一直往下走，中国靠降息释出的宽松货币，能让股市燃烧多久？还有中国大妈热烈进场，这股中国股市欢乐派对，恐怕不会太持久。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。