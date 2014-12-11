燃烧吧！资金，中国股市的欢乐派对--今周刊「老谢开讲」

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月11日出版的当期「老谢开讲」专栏)
中国的人多，只要一个人吐一口口水，就可以把你淹死，这种人多势众，或者是蚂蚁搬象的景象，上周在中国股市上演，且频频创人类证券史上单日最大成交纪录，成了史上难得一见的股市疯狂派对。
特别是进入十二月，连续五个交易日，深沪股市连番写纪录，像是十二月一日沪市成交四○一一．二亿元人民币，次日是三九七二．三八亿元人民币，三日出现惊人的五二九七．七七亿元人民币，当天深市成交三八五○．八四亿元人民币，两市加总九一四八．六一亿元人民币，这个近一兆元人民币的交量易，吸引了全球财经媒体的注意。
但是中国股市人气继续沸腾，四日沪市成交五○九二．一八亿元人民币，深市成交三六○○亿元人民币，两市合计也有八六九二亿元人民币，但是大狂热出现在十二月五日，上证成交六三九一．九一亿元人民币，深市成交四一一三．四六亿元人民币，深沪股市谱出逾兆元人民币成交量，这是人类史上最大的成交纪录。
这些年来，中国大妈（或者是更多投资人）从疯狂炒楼，到炒金、炒比特币，这一波旋风涌到股市，十二月五日《工商时报》二版头条是「中国大妈现身，借钱炒陆股」，中国股市一天上兆元人民币成交量背后很值得探讨。
十二月的天气很冷，北京已到处是冰天雪地，但是十二月的中国股市异常狂热，十二月的第一周，中国深沪股市每日交易都在改写纪录，除了成交量频创纪录外，股价表现也很惊人，这种量价齐扬景象，让投资人涌向股市，全民卖楼炒股，○七、○八年全民疯狂炒股的景象再现。
在中国的电视新闻节目，访问了一位从事外资生意的张先生，他说近一个月，他将流动资金全部转到股票帐户，全部专心炒股，他得意扬扬地说：「做实业，一年投资几个亿，也就一○％回报；但炒股票，只要抓住一支涨停板，一天就有一○％了！」场外的资金不断进场，不少来自房地产和信托产品，广州一名资产逾千万元人民币的刘先生说，过去几年，他将七○％的资金都放在房地产信托产品，如今信托产品到期，就把资金全部投入股市。广州一名炒房的林先生也将炒房套现的上亿元人民币资金全部挪到Ａ股，他说早年投资房地产十几套，去年上半年开始出脱，套现之后再逐步投入股市。
**资金弃房转股，〞九○后〞也疯炒股**
中国股市「冬眠」已经有六、七年了，很多「休眠」的帐户突然苏醒，很多股票营业员都说：「已经几年不联络的客户，突然打电话来说要买股票，吓了我一大跳！」这些股票营业员透露，很多客户已经很久没有进出股市了，突然打电话来问，他们以前开的户还能不能用？还有进一步问，还有哪些股票可以买？券商透露，抢着开户的还有很多是「九○后」的新生投资者，经历了漫长熊市，这些初踏入社会的九○后，在股市充分展现敢冲敢赌的拚劲。
八方风雨会中州，全中国游资齐聚股市，威力立刻震惊全世界，十二月第一周，深沪股市频创新高纪录，深市一周成交量高达一．六八四兆元人民币，沪市成交二．四七六兆元人民币，两市合计四．一六兆元人民币，换算成新台币超过二十一兆元，这一周的交易量约是台股一年的成交量，从这个数字就可知道，中国股市小股民蚂蚁搬象的威力。
股民踊跃进场，翻动了蛰伏很久的中国股市，今年到十二月五日为止，深市从一○五三．六七点大涨到一四八六．八四点，涨幅达四一．一％，而沪市从二一一五．九八点涨到二九七八．○三点，涨幅也达四○．七四％，过去一直蛰伏不动的中国深沪股市，如睡狮般醒过来了。
**沪港通打通中国股市任督二脉**
但是，如果深究中国股市今年的表现，大家会发现，上半年与下半年的表现完全是两样情。今年上半年中国股市仍处冬眠状态，上海Ｂ股上半年大跌一二．七六％，上海Ｂ股指数从二五三．六五点跌到二二一．二七点；上海Ａ股上半年跌三．一四％，深圳Ｂ股跌三．九四％，只有深圳Ａ股小涨三．七六％；但是进入下半年，地牛翻身，中国深沪股市突然睡醒，深市下半年涨幅是三二．六五％，沪市大涨四三．四％，上半年与下半年呈现的两样情，最大的变数是沪港通。
今年四月沪港通的想法开始萌芽，中国借道香港，让全世界资金透过香港进入中国Ａ股，这一招孔明借箭的作法，让全世界资金可以透过香港买入中国上海Ａ股，而上海Ａ股也可以透过香港走向全世界，中国股民也可以买入香港股票，这一招突然打通中国股市的任督二脉。
沪港通从四月提议，双方证监会密集磋商，其间因香港占中进度耽搁，一直到ＡＰＥＣ(亚太经济合作会议)大会，习近平接见梁振英，当面勉励他「疾风知劲草，板荡识忠臣」，当场赐给梁振英大礼--沪港通，且订十一月十七日正式开通，沪港直通也让深沪两市真正出现量价齐扬。
今年上半年，沪市交易量罕见千亿元人民币大量，到了七月以后有了千亿元大量，九月十六日出现二三七六亿元人民币大量，十一月十一日出现三三一二亿元人民币大量，到十二月五日出现的交易量已是六三九一亿元人民币的天量了。
如果逐月统计深沪两市成交量可看得更清楚，今年上半年深沪股市仍低迷，例如，沪市五月成交一．二兆元人民币，六月成交一．三一兆元人民币，有了沪港通议题，沪市第三季（七～九月）成交都超过二兆元人民币，十月跳升到三．一三兆元人民币，十一月再跳到四．八八兆元人民币，现在十二月第一周就有二．四七兆元人民币；假如这个狂潮继续上演下去，十二月的月成交量就可能挑战十兆元人民币。
深圳股市也是如此，虽然沪港通没有包括深圳在内，但深市同样受到鼓舞。今年六月，深市成交一．九三兆元人民币，七月到二．九一兆元人民币，八月是三．二六兆元人民币，九月写下四．○四兆元人民币的新高纪录，十月是三．三五兆元人民币，十一月是三．九六五兆元人民币。深沪股市不断燃烧量能，也把蛰伏很久的银行、寿险及证券类股都激荡出火花。
最显着的是人气指标的证券股，深沪股市成交量天天创新高，证券股股价也跟着喷出，像东吴证券从六．八四元涨到二十一．五四元（人民币，以下同），中信证券九．九七元到二十三．一八元，广发证券从九．五元到二十四．○九元，华泰证券从七．二三元到二十四．八一元，招商证券从九．七一元到二十六．○五元，光大证券更是大喷出，从七．四九元大涨到二十八．一一元。方正证券从五．○元到十四．一七元，十二月五日更是直接跳空涨停，宏源证券从七．四四元到二十五．五元，五日也是跳空涨停，海通证券从八．七七元涨到十七．九三元，兴业证券从五．八一元涨到十四．八元，这是○八年以来，证券股出现难得一见的井喷式大暴涨行情。
除了证券股，寿险股也地牛翻身，像中国人寿从十二．八八元大涨到二十六．八元，中国平安保险从三十一．六九元大涨到六十三元，新华保险从十七．六三元涨到四十五．三元，中国太保从十四．九四元涨到二十七．九五元。蛰伏很久的银行股也动了，像招商银行从九．四一元涨到十四．五元，建设银行十二月五日拉出一记涨停板，股价从三．七五元涨到五．七元，中国银行二．四四元涨到三．八一元，中国农业银行二．二七元涨到三．三三元，最大的工商银行从三．二元涨到四．六八元，中信银行从三．四九元涨到七．二七元，光大银行从二．三三元涨到四．五二元，交通银行从三．五九元涨到六．五九元，华夏银行从六．一三元涨到一二．三元，兴业银行从八．六元涨到十三．六元。
**深沪股市大涨，翻动蛰伏已久的金融、酒类股**
这一轮深沪股市的飙升，真正推动指数大涨的全都是从○八年以来蛰伏不动的金融、保险、证券股，或者是过去因为打贪禁奢受到压抑的酒类股，像洋河从三十六．八一元大涨到七十．五元，古井贡酒从十七．一元涨到三十四．五三元，五粮液从十四．三三元涨到二十．七元，老白干酒从十九．九元涨到三十八．三元，张裕从二十三．四六元涨到三十三．五元。反而是一直受青睐的酒类蓝筹股贵州茅台蛰伏不动，过去很受瞩目的食品股，像光明乳业从二十三．○八元反跌到十四．二五元，伊利股份从五十二．二四元跌到二十一．五元，双汇发展从五十一．九元跌到二十八．○一元。
还有一些科技股，像去年涨到八十一．八元的华谊兄弟，经过除权，如今剩下二十八．六五元，去年涨到一四一元的网宿科技，从一四一元跌到四十六．九五元。让台湾很伤脑筋的歌尔声学从七十一．三四元跌到二十七．○八元，欧菲光电最高涨到八十三．九九元，如今是二十一．九四元，一度涨到七十九．四八元的电池厂德赛电池，如今是三十六．二一元，这些前两年受青睐的科技股，这回都没有加入飙升的列车。
从这个现象可以很明显看出，这一波深沪股市的大涨，完全以资金行情为主导，翻动的是蛰伏很多年的金融股、酒类股，还有低价很久的石化、钢铁类股，像最近连拉两天的中国石油从七．五二元大涨到十．一三元，宝钢也从四．一一元涨到五．九七元；它们的大涨是因为基期低，受到资金青睐。
从沪港通引动的资金行情，钱从低基期的标的下手，上证是最典型代表，这些年全世界都在ＱＥ(量化宽松货币政策)，美国股市在金融海啸后，已经从六四五九点飙升到近一万八千点，德国股市也从三五八八点大涨到超过万点，只有上证指数从六一二三点最低跌到一八四九点，中国股市蛰伏六年之久，今年沪港通触动了这个蛰伏很久的情绪，终于引发地牛翻身的大行情。
深沪股市低基期翻醒，十二月第一周的惊人天量，将唤醒中国股民积极追价，全中国可以搬动的资金将被股市深深吸引，那么这几个数字值得留意，上证的二．四七兆元，深证的一．六八四兆元周量，深证的四一一三亿元天量，沪市的六三九一亿元天量会不会继续再往上加码？既然是资金行情，一旦量价同时到顶，就会出现反转压力，这是典型的非理性畅旺的行情，这一波行情与基本面关联不大，纯粹是资金堆积出来的行情，钱来钱去，股市容易大涨也会暴跌。
再来要观察从房市抽离的资金会不会让盘旋在高档的房市回落？还有中国ＰＭＩ(采购经理人指数)值一直往下走，中国靠降息释出的宽松货币，能让股市燃烧多久？还有中国大妈热烈进场，这股中国股市欢乐派对，恐怕不会太持久。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 黄凯)
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