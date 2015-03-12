香港《经济日报》：A股是“改革牛” 耐心等筑台阶

（3月12日财经评论）

林瑞芬

美股周三重挫，差不多将2月反弹升幅抹去。港股受拖累，昨跌0.8%至23,717，国指跌0.8%至11,417，震荡算比预期少，A股功不可没。日、欧等环球央行大放银根，削减币值，因此美元独强，创十二年以来新高，新兴市场股市、黄金、大宗商品以及弱势货币最受伤，美股亦为之一震。上周以来，市场怕加息，有待下周联储局会议，会议大有可能确认市场加息的预期，惟市场也可能以消息已印证，纾缓对股市的震荡。

长实(0001.HK)已在昨日暂停买卖，避开美股跌市，下周待长和旗舰复牌，环球金融市场又可能是另一番景象。长实近月强势，港股暂少了其一分子，无旺气沾，没大预期可扭短期弱势。不过，下周三长和挂牌旺气回流，基金如齐涌追货长和，或是港股扭转弱势的契机。港股昨日跌市成交额782亿港元；恒指连跌，至昨日已呈七连跌。技术上，仍是弱势，恒指失守24,000，向下考验250天线近23,600以至23,500，希望本周能捱得过去？！国指则在上落区下限近11,500争持，昨收11,417，技术上，11,000更强的支持在后，大跌空间不多。港股捱过是浪调整，后市更为主导的还是看中国内地股市表现。上证昨收3,290，升0.15%，内银内险股份又见发挥稳定股市作用。国寿、平保、兴业银行、工行涨0.8%至2.25%不等。

人力资源和社会保障部部长尹蔚民前日在十二届全国人大三次会议记者会披露了，现已形成养老保险基金投资运营基本方案，有望于今年下半年按程式报请党中国、国务院审定，近3.1万亿港元养老保险基金的远水，部分获准入股市可视为推动A股反覆上升的更大动力。养老保险基金入股市，以增资本保值的能力，迫切性强，相信相关时间表只有提前无押后，引颈期待。中国证监会主席肖钢早前定性，去年7月以来A股的升势，是由于中国深化改革的各项措施，稳定了市场预期及增强投资者信心，定性偏向“改革牛”。而他也没否定融资融券业务发展较快，所造成的杠杆作用，是股市升势推一把的动力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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