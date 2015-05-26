香港《经济日报》：中央要驭疯牛 出口更要出手

（5月26日社评）

内地股市疯牛气氛冲天，最大问题并非沪指再飈至7年新高，而是市场押注中央对股市投鼠忌器，呈赌单边格局，并卷入天量游资、泡沫吹大扩散，A股疯牛失控风险正日益飈升。

中央盼营造A股慢牛，偏偏疯态更狂，沪指继上周五大升2.8%后，昨再狂飈3.3%创7年新高，且沪深股市成交额，昨单日更破2万亿元（人民币，下同），创历史天量，多家内地券商更续捧A股，认为高处未算高。

最惹忧心的并非A股迭创新高，而是现时的赌单边格局。内地经济续弱，市场押注中央需更依赖牛市稳经济，加上中央驭牛态度暧昧，令“大妈”散户以至机构大户，均感中央对疯牛投鼠忌器，加剧A股两大凶险。

其一，卷入天量资金。不少股民以至券商，押注中央不敢加力驭牛，憧憬A股势续有升无跌，不入市等同走宝，形成“盲抢股”疯狂格局，沪深股市成交额遂由早前每天约1.2万亿至1.3万亿元，昨飈至逾2万亿元，即每天有相当于北京市一整年生产总值的巨量资金，入市投机赌单边。

其二，泡沫持续扩散。A股泡沫最严重的板块，固是平均市盈率近130倍的创业板，惟近期创业板渐高位回调，游资转涌向主板淘金，令泡沫扩散，现时沪指平均市盈率为22倍，看似不贵，若剔除大价金融股后，A股平均市盈率便接近50倍，已逐步接近2007年A股泡沫爆破前的约63倍。

中央主动制造国家牛市，目的是制造财富效应、并助企业集资，以撑经济，惟疯牛日渐失控，牛市恐快步冲向终点，忧虑出现爆破收场。故中央要保A股慢牛，避免催谷过度惹祸，中央既要出口更要出手。

中央近日已知风险威胁，出口术驭牛，昨已透过官媒警示风险，更关键是要改变现时的含糊态度，以更明确、高调取态向市场阐明中央驭牛决心。惟现时A股市况投机味极浓，中央要威慑市场，除出口术更要有实际行动。

一是两融、创业板等投机味最浓的领域，中央须加强监管，甚至收紧有关业务；二是透过加快新股上市、“国家队”适量减持等，增股市供应缓抑泡沫；三是对于一些利好股市的措施，如近期盛传的养老金入市等，现应暂缓出台，避免令过热市况火上加油。只有让市场感受到中央对A股疯牛失控的忧心，并有实招制止其狂态，否则A股势被投机气氛牵着走，加速步向爆破外，更恐赔上内地实体经济的稳健。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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