明年沪综指至少摸高至4,000点 一季度为做多窗口--申万宏源

路透上海11月23日 - 中国申万宏源证券研究所年度策略简报指出，明年流动性宽松及“资产荒”已是较为确定的，这有助于维持股市的高估值。预计沪综指全年波动区间为3,050-4,750点。在概率较大的中性情景假设下，沪综指至少摸高至4,000点，创业板指触及3,550点。

报告认为，明年市场预期的变化快于改革进度，改革切实推进但仍不及预期的情况依然可能出现，阶段性震荡可能难以避免。一季度两会前的传统春季躁动仍是做多的时间窗口，将迎来一次改革创新预期修复、增量资金推动的上行；随后市场在融资压力、限售股减持压力之下，可能震荡加剧，预计下半年G20杭州峰会时间附近,市场仍有一次上行的机会。

周一午后沪综指.SSEC报3,616.446点，跌0.39%；创业板板数P报2,778.857点，跌0.760点。

从热点行业来看，创新是十三五规划第一理念，明年寻找新经济中高景气的子行业依然能够贡献超额收益，而下半年可能出现的战略新兴板将再次点燃新经济的投资热潮。随着转型经济在资本市场的几何级数反应，新经济行业的市值占比可能突破海外资本市场历史占比，达到前所未有的高度。

报告称，2016年传统经济投资可能从高股息和转型跨界开始，以MSCI、深港通等A股国际化事件为催化剂，以部分资产配置机构增量资金进场为契机，所以明年A股可能又是一个“平行世界”，在传统领域仍将看到大量跨界成长的例子，很可能在春季躁动中也将看到传统行业大市值股票的表现机会。

报告强烈推荐高景气的SHAREN组合，即体育、医疗服务、前卫科技、休闲娱乐、教育、新能源。另外，直接受益于金融改革的创投股，以及有望切实落地的国企改革也是明年重要的战略配置。 报告还认为，“钱多+资产荒”已成为市场的主流认识，破解之道唯有多元。“资产荒”其实是在利率下行、刚性兑付逐步打破的背景下，银行等大型资产配置机构对低风险高收益的固定收益类资产需求得不到满足的情况。实体经济回报率下行是资产荒根本原因。破解资产荒需要负债端成本的有效下行，但资产管理机构扩张规模的动力仍存在，使得负债端对资产配置的倒逼短期仍难缓解，在资产端提高风险偏好，进行多元资产配置是必行之举。

报告称，优先股、资产证券化、权益一级市场、不良资产处置，以及港股和B股的投资机会都有望受到追捧。A股作为大类资产配置的重要环节，部分资产配置机构突破“理性人”假设，遵循行为金融规律，提高风险偏好加配A股的情况也正在或者将要发生，高股息板块可能率先受益。大类资产配置格局对A股有利，如果改革和创新进程配合，在最乐观的情况下，“慢牛”可能已经逐步到来。（完）