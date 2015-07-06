中国股市去杠杆难引发金融危机 债券只有小行情--国泰君安

路透上海7月6日 - 中国国泰君安证券研究所最新债市策略周报认为，2015年不是2008年，股市的加速去杠杆不会带来金融危机或者经济危机，债券只有小行情，不是大牛市。

报告称，2015不等于2008。股票市场的连续大幅下跌，引发了投资者对危机的预期，不过我们认为，危机确实存在，不过目前来看只是“流动性危机”，远未到“金融危机”和“经济危机”的地步。

清理配资引发的过度去杠杆类似“受迫性失误”，也不是股票市场的正常状态（姑且不论调整后的股票估值是否合理），央行对证金公司的流动性支持以及其他一系列稳定股市的政策，有利于股票市场的波动回到正常状态，也会隔断流动性危机向金融危机和经济危机的演变过程。

因此，2015年不等于2008年，无论是政策、基本面还是风险偏好，都无法与2008年相提并论。债券没有大牛市。2008年的大牛市是建立在经济基本面大幅下滑、货币政策大幅放松、投资者风险偏好大幅回落的基础上的，而2015年并不具备大牛市的基础，除了近期随着股市大幅下跌所带来的风险偏好可能有所回落导致债券配置反弹以外，其余条件都不具备。

而且，前期带来市场调整的中期利空因素仍然存在，债券市场出现趋势性行情恐怕需要等待足够长的时间。正如我们之前一直提示投资者的，短期避险利好债券市场上涨，未来一段时间内（1-2个月），或许会实现我们预期的短期交易目标，不过别忘记股市的教训，及时的获利了结是王道。

**利率策略：留足流动性，保持灵活性**

股市下跌、IPO暂停带动资金面好转，以及避险情绪升温使得投资者资产配置更趋平衡，均对债市短期有一定利好，可能出现10-20bp左右的交易机会。

但我们认为，本次股市调整并不会开启债市的趋势性机会，资金操作上留足流动性，保持灵活性，转移部分资金至安全资产等待机会，暂避风险，心怀希望，如果政策维稳救市成功，股强债弱格局仍将大概率持续。

**信用策略：A股救市利好信用债**

资金利率回落利好信用债杠杆价值；风险偏好前期回落后，也有望在政策转向担忧解除、资金成本回落、股市调整、大量评级上调等刺激下边际好转。

A股救市政策也利好信用债短期表现，尤其暂缓IPO使得部分打新资金重新配置信用债，中短久期中高评级产业债以及城投债受益。投资策略上，信用债仍有杠杆配置价值，中短久期中高等级品种和城投债仍是首选。

**转债策略：君子不立危墙之下**

救市组合拳出台，短期股市或有一定反弹，但筹码实现充分交换才是真正反弹的基础。转债由于前期跌幅过大，近期呈现一定防御性，但整体股性估值仍偏高，新上市的航信转债和15天集EB均面临较大的“杀估值”压力。

IPO暂停将使得更多打新资金涌入转债申购，预计中签率仍保持低位。考虑到短期股市方向仍不明朗，建议投资者继续以谨慎为主。标的方面，给予歌尔转债、格力转债、14宝钢EB“增持”评级。(完)

(整理 边竞；审校 曾祥进)

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