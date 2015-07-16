中国还在学习管理股市--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

未来中国要运用股市减少过度累积债务，提高资本运用效率。

而如过去几周所见，北京领导人还在学习如何管理自由的股市。

就全球银行存款利率来看，目前中国仍是少数高利率国家之一，年息达二?二五％，整整高出台湾一个百分点，不过还是远低于一年前的水准。中国利率开始走跌，如同其他国家一样，在经济成长率和通膨率双双出现走滑的情况下，未来应该还会进一步往下走。

中国利率虽然是全球最高的国家之一，但其负债占ＧＤＰ比率也名列前茅。过去中国主要仰赖基础建设和资本支出，作为经济成长的动能，因而累积了庞大的债务。

事实上，中国所谓的出口导向经济体，并没有真正产生充足的贸易盈余带动经济成长。反之，接近一半的总体经济产出，是由新资本财所构成，如基础建设、房屋、工厂和机器设备等，投资占了ＧＤＰ约四八％，是史上最高。问题是，这些新投资项目有很多是浪费掉的，比方盖了一些无人居住的鬼城，或是没有车子经过的桥梁。

投资浪费的证据是，中国每位劳工的资本存量（capital stock per works）比率远低于全球平均水准，尤其和东北亚各国相比更是如此。

东北亚的劳工资本存量以日本最高，但台湾每位劳工所获得的GDP（GDP per worker）却是最高；或许我们可以说，台湾拥有最适当的资本支出和劳工比率，所以是东北亚最有效率的经济体──只是，我并不这么认为。

北京政府必须极为谨慎地处理一连串戳破泡沫的问题，如不动产、股市及信用泡沫。如上所述，中国投资极度不具效率，过去八年来，国企占整体经济的比重不减反增，主要是○八年雷曼兄弟危机后，对国企挹注大量信用，随后又收回过多的流动性与投机资金，排挤私部门的放款。

国企投资不具效率，也是资源的浪费，就极端的情况而言，这对任何经济都具有毁灭性，从苏联的历史便可窥知一二。

因此，中国领导人必须回归至原本的私有化经济政策，特别是从资本支出的角度来看。未来中国政府要运用股市作为投资资本来源的主要管道，因为这项股权资本，将可减少经济过度累积债务的问题，也因为这是更具效率的自由市场，可望提高中国资本的运用效率。

然而，在此同时，中国或许会被迫更进一步降低利率，以刺激储蓄者将银行存款转入股市，也避免原已债台高筑的中国企业日益萎缩，甚至关门大吉。

问题在于，如我们过去几周所见，北京领导人还在学习如何管理自由的股市。北京已经犯了错，将来可能会犯更多错，但他们如果可以借监历史，或许能学得快一点。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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