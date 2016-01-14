2016年中国〞熔断〞了多少经济问题？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月14日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一六年开红盘首日，中国沪深股市在午盘过后下跌逾五％，立刻启动熔断机制，不到十五分钟跌幅逾七％，停止交易到终场，沪深股市大跌引来全球股灾，我以在《今周刊》九九四期专栏「恶兆！盯住中国」为题，说明中国是牵动一六年投资大局的最重要关键。

**中国股灾，全球都在风暴核心**

果不其然，一六年中国启动了「熔断」机制，只上路四个交易日，元月七日，沪深股市开盘只有十五分钟，立刻又触及熔断机制，不到半小时即暂停交易到终场，证监会赶紧叫停匆匆实施的熔断机制。一六年开盘后四个交易日，沪深股市只开市一五五分钟，A股因暴跌，市值蒸发了六．七兆元人民币，平均每位股民损失十．五万元人民币，股民陷入极度恐慌，即使是停止熔断机制，也唤不回多头信心。进入一六年第二周，第一个交易日，上证又大跌一六九．七一点，跌幅达五．三％，上证再度面临三○○○点关卡保卫战。

中国股灾也冲击到全世界，全球股市在一六年开年第一周，只能以惨字形容，中国沪深股市处在震央的中心，上海股市重挫九．九七％，市值蒸发了四五三二亿美元，深市更是重挫一四％，市值少掉五二二七亿美元，两市加总，市值减少九七五九亿美元，大约是一．三个台股市值。跟在中国周边的香港国企股大跌八．四四％，香港恒生股市也大跌一四六○．六三点，跌幅达六．六七％；台股下挫四四四．○九点，跌幅是五．三三％。

全球股市都处在风暴核心，日本股市大跌七．○二％，欧洲的德国跌八．三二％，法国跌六．五四％，英国跌五．二八％。经济基本面最强大的美国也难撄其锋，道琼指数大跌六．一九％，那斯达克跌七．二六％，标普五○○也下挫五．九六％。一六年开年第一周，追踪全球股市表现的富时全球指数（FTSE）大跌六．一％，是该指数九四年成立以来，单周最大跌幅，市值蒸发二．三兆美元，MSCI全球指数也下挫逾六％。除了沪深股市市值蒸发近一兆美元，美国股市市值也减少一．三六兆美元，全球股市市值减少约四兆美元。怪不得在斯里兰卡参加论坛的投机大鳄索罗斯称：中国正面临一次大调整，中国正在苦寻新的成长模式；但中国存在一些调整问题，危机正在聚积，人民币贬值进一步将危机传染到全球各地。他认为，这次全球金融市场的危机，与○八年金融海啸会十分神似。

**调整产能，是未来艰苦挑战**

索罗斯点出两个重点，一是中国成长模式正面临巨大调整，二是人民币贬值会进一步将危机传染到全球，前者指的是中国经济结构的转变与调整。一五年中国国务院总理李克强将经济发展目标锁定「互联网＋」及「中国制造二○二五」，很明显是要向新经济之路挺进，但是中国旧经济却面临转型的困难。

中国在元月初公布的一五年十二月财新制造业PMI为四八．二，低于十一月的四八．六，十二月的财新服务业指数五○．二，也创下十年来第二低的纪录，克强指数更是每况愈下，反映了经济的疲态。《二十一世纪经济导报》更指出，到一五年十一月底止，钢铁、水泥、平板玻璃、汽车、笔电、粗钢、发电机组、金属切割机床都出现负成长，其中还包括二十个产业面临产能过剩的问题。

开年第一周，李克强到山西太原召开钢铁、煤炭行业化解产能过剩的工作座谈会时坚定表示，要继续坚持以壮士断腕的精神，化解产能过剩的问题，要求市场设定钢铁和煤炭全国总量「天花板」，并依法关闭全国十三类小煤矿场，这个过剩产能的调整是艰苦挑战。

索罗斯点出的另一个大问题是，人民币贬值可能为全球带来新危机。九四年朱熔基在总理任内发动汇改，将人民币与外汇券并轨，人民币从五．七六狂贬到八．七兑一美元，黑市价更一度跌到十一至十二元。人民币大力贬值造成原先南进的资金改成西进，东南亚国家面临资金外逃压力，到了九七年就爆发了亚洲金融风暴危机。这次人民币贬值风潮再起，会不会带给亚洲周边国家更进一步伤害，值得关注。

一五年八月十一日，人行调整人民币中间汇价，人民币从六．二左右连贬三个交易日到六．四四八九，后来人民币加入SDR（特别提款权），大家以为全球必须布建人民币部位，人民币易升难贬；没想到一五年十二月起，人民币快速贬值，成了亚洲最弱势货币。

**人民币急贬，造成金融市场恐慌**

一五年人民币全年贬值约四．六％，相对于新台币贬值四．○八％，这是历史上罕见新台币强过人民币的现象。到了一六年离岸人民币（CNH）跌幅大过在岸人民币（CNY），人民币在元月三日进一步写下六．六三四八的新低价。人民币跌不停，这是全球金融市场恐慌的源头之一。

北京清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵直指，人民币贬值最大问题是资金外流速度惊人，他推算，一五年中国约有六五○○亿美元透过资本帐户流出去，扣除约一五○○亿美元是正当对外投资，剩下来的五○○○亿美元是不能完全统计出来的。这显示，单是一五年第四季，外汇存底就流失约一五○○亿美元，八月流出九三九亿美元，十一月八七二亿美元，十二月进一步增加到一○七九亿美元。中国的外汇存底最高一度超过四兆美元，如今剩下三．三三兆美元，一五年全年外汇存底流失五一二七亿美元。

李稻葵认为，中国外汇存底应设定一个目标值，即一六年目标不能低于三兆美元，他说，三兆美元是一个「坎」，一旦跌破三兆美元，人民币恐将出现「自我循环的预期」。人民币趋跌，各大金融机构纷纷下调人民币目标价，高盛预测一六年底CNY目标价由六．六下调至七，明年底由六．八下调至七．三，彭博对五十九家金融机构预测的CNY中间值是六．七。

中国为化解过剩产能压力，希望压低汇价，帮助调整产业结构，这个算盘能否拨得通，尚待考验。但是人民币这一跌，促发了中国资金外逃，这才是中国经济最严厉的挑战，尤其是中国追求稳定压倒一切，一五年习近平的「中国梦」才响彻云霄，中国不但希望是政治强权，也希望是经济大国，一六年却出现股汇市双跌，且双双煞不住车的「失控」局面，这是中国「治理」的一大危机。

一直以来，中国人民相信政府是万能的，大家都相信政策可以主导一切；如今，股市、汇市都不听使唤。这次中国证监会的「熔断」机制，就成了众矢之的，市场对中国证监会主席肖钢的去留有很多不同版本的说法。

元月七日深夜，中国证监会宣布暂停熔断机制后不久，《人民日报》即在官方微博发表微评：「中证监刚暂停运行仅四天的股市熔断机制，让几日来屡尝熔断滋味的股民和机构顿感惊讶。这也提醒，当我们脱离社会运行，去谈论一种看起来很差的制度时，都必须意识到理论与实际之间的距离。」显然《人民日报》对一六年开市四天熔断了七兆元人民币，也很有不平之鸣。

证监会本来是希望透过「熔断」维持股市稳定运作，却没想到中国股市散户比率高，一旦跌幅达五％，很多担心卖不掉的会持续加入追杀行列，很快会将跌幅推到七％；一旦到了七％就停止交易到收市，政府即使想护盘反攻也没有机会。所以，熔断不但没有稳定市场机制，反而加大市场恐慌。

曾任证监会副主席的李剑阁，九日就公开批评熔断措施是仓卒的、粗糙的，他认为，证监会监管部门的人才危机不解决，A股的危机还会一波波到来。他透露，一四年证监会有不少处级人员投入企业，而一四年迄今，证监会也有六名官员落马，造成了人才内部的损耗。他并批评，证监会没有在元月八日「减持大限」前做出政策预警。

所谓的减持大限，是一五年六月底爆发股灾时，中证监在七月八日发布《十八号文》，规定公告之月起六个月内，上市公司控股股东和持股五％以上股东、董事、监事及高级管理人员，不得通过二级市场减持股份。元月八日正好是禁制半年到期日，市场担心大股东抛股加重市场压力，这也是这次股市下跌很大的心理因素。为减轻压力，证监会再颁布紧急规定，规定大股东减持，三个月内不得超过总发行股数一％。

**虽颁布紧急规定，仍挽不回信心**

但是，所有补强机制已唤不回市场信心，上证在元月十一日再跌五．三三％，指数最低收在三○一六．七点，若回探一五年股灾新低点二八五○．七一点，态势就会更加严重。也就是说，一五年股灾上证从五一七八．一九一点跌到三三七三．五四点，市场正待筑底却遇上欧美新股灾，股市又多跌一段。

这次却由沪深股市引爆全球新股灾，跌幅重的都是新经济股，像创业板一六年第一周大跌一七．一四％，中小板更是下跌一四．二二％，很多台湾股民耳熟能详的公司股价都重挫，如紫光股份一六年开年即从九十八．五跌到六十六．○一元人民币，市值缩水一半到一四○亿元人民币，本益比也从一六○倍缩水到九十二．八九倍。

曾经涨到一三八元人民币的四方精创跌到五十六．五元，鼎捷软件从一三八．五跌到三十九元，曾经涨到五十四．一八人民币的环旭电子跌到十．一七元，市值剩下二三○．三六亿人民币，本益比降到三十四．六五倍；很多大家熟悉的企业如京东方、三安光电、歌尔声学、欧菲光电、德赛电池、立讯精密等，这一波股价跌幅都十分惊人。

这两年，中国沪深股市大涨，冲高了市值，也拉大了本益比空间，很多陆企像紫光股份频频来台喊话，购并之声不绝于耳。但是这一波股灾，紫光股份市值缩水一半，本益比大幅下滑，也许会减弱购并的声势，减轻对台湾电子产业的压力。不过，两岸产业竞合，最后仍要回归基本面。

这次沪深股市因熔断机制造成市场的恐慌卖压，但追本溯源仍是中国股市过高的本益比，中国股市靠政策作多冲高，如今留下很大后遗症，未来调整之路恐怕会很漫长。股市下挫，挫伤的是心理，但人民币贬值则影响大家对中国经济长期的信心，未来中国经济的考验，似乎才正要开始。

(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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