中国证监会就股票期权管理办法征求意见 设定券商等参与资格

路透北京12月5日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，证监会就股票期权管理办法意见稿及相关指引，近期将向社会公开征求意见，设定了券商等机构参与相关期权业务的资格。

证监会新闻发言人邓舸在每周新闻例会上表示，该办法设定了证券公司和期货公司参与股票期权的资格，明确证券公司可以从事股票期权经纪、自营及做市业务，同时允许期货公司从事与股票期权备兑开仓和行权交割相关的有限范围的证券现货经纪业务。

该办法还明确证交所为股票期权的交易场所。

在股票期权经纪业务方面，办法要求参与试点的券商和期货公司应符合业务制度、从业务人员、技术系统等要求或条件。证券公司以自有资金参与期权试点的，应具备证券自营业务资格。

目前中国证监会尚未宣布股票期权首批试点的具体细节。证监会副主席姜洋上月表示，要推动期货交易工具创新，推动场内股票ETF期权试点，研究开发股指期权、商品期权、汇率期货，稳步推进场外衍生品创新。

证监会此前曾透露，包括商品期权等在内的其他期权产品，需要待上证所股票ETF期权交易试点平稳运行后，总结经验另行研究。(完)

(发稿 张晓翀；撰写 林琦；审校 林高丽)

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