中国股市底部不远 海外投资人押注RQFII产品

记者 李珊珊

路透香港12月7日电---A股仍在挣扎寻底之际,海外投资人已用实际行动给出不同的评价,香港红筹股迭创波段新高,入市不久的A股交易所基金(ETF)产品也引来高度的投资意愿,反映出其对於中国经济前景的信心,也显示内地股市春天已不远.

在A股本周创下近四年来低点之时,香港恒生国企指数.HSCE9月以来反转走高,今日盘中触及半年来高点10,882点,今年迄今上涨9.35%,同时间沪综指.SSEC跌7.62%.

投资人认为,在中国经济企稳态势进一步获巩固下,A股再往下跌的风险有限,造就离岸人民币上相关产品近几个月交投热络.

投资内地市场的人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF在稍稍停顿一段时间後,近几个礼拜销售加速,华夏及南方东英旗下两支A股ETF都获得了新的额度,而易方达的中证100 A股指数ETF(83100.HK)原申请的额度也很快用罄.

另一讯号则是,相关产品交投意愿明显升温,至11月RQFII A股ETF每日成交量已达5.3亿元,是前一个月的三倍有余.其他衍生性商品如权证(warrant,窝轮)也很热络.

荷兰合作银行股票衍生部助理董事陈佩雯指出,"A股低回蓄势之际,投资者均期望于低位作趁低吸纳部署,近日资金明显追捧A股ETF衍生产品."

一位不具名的香港资产管理公司人士说,"美国、欧洲的情况不明朗,中国经济还是主要经济体里成长最稳健的,你不投资中国能投资哪里?"

他表示,随着市场对於人民币相关产品愈来愈熟悉,以及人民币逐渐国际化,开始见到长线投资人如退休金等进入A股ETF.这些基金的投资策略通常比较保守,着重的是低风险的资本增长及长线的投资回报.

汇丰中国首席经济学家屈宏斌指出,在第四季落底後,2013年中国经济可望回升至8.6%,较即将召开的经济会议目标高,由於回升的速度相对和缓,通胀将较为温和,央行全年可能维持利率不变,

"预期2013年央行调降存款准备金率的幅度较为有限,但这并不表示宽松力道减弱,因央行可能透过降准及逆回购交互运用来维持银根偏宽松."他在一份报告中说.

中央经济工作会议预计於12月中旬召开,参与内部讨论的消息人士透露,明年经济增长目标将在7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 39,860.8 124

2. 渣打 19,138.5 74

3. 法巴 15,811.3 57

4. 中国银行 10,321.3 15

5. 德意志银行 6,988.5 27

**本周市场动态**

--华夏基金管理公司以及南方东英资产管理有限公司分别公告称,旗下RQFII(人民币合格境外机构投资者)各获批增加50亿元人民币投资额度.易方达资产管理亦称其管理的中证100 A股指数ETF(易方达中证100)50亿元人民币额度也用尽,正在申请新额度.

--提供交易後端(post trade)的欧洲清算银行(Euroclear)表示,瑞银USBN.VX伦敦分行与汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)香港分行本月初已完成一笔跨境人民币证券回购交易.这也是该项安排今年6月上路以来的首笔交易,将有助於离岸人民币市场进一步深化.

--香港金管局公布,截止10月底香港人民币存款为5,547.77亿元,较上月增加1.7%.10月份与跨境贸易结算有关的人民币业务为1,954亿元,较上月2,393亿元减少18.3%.

--汇丰控股表示,支持伦敦金融区(City of London)争取成为亚洲以外的主要离岸人民币中心.

--据汤森路透旗下IFR报导,拉丁美洲地区性开发组织安第斯开发公司Corporacion Andina De Fomento成为本周第三家进入离岸人民币市场的拉美发债人,按面值发行6亿元人民币三年期点心债,收益率为3.55%.(完)

--审校 杨淑祯

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