明年A股将抵熊牛之界 房地产调控方向影响大势--申银万国

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透上海11月28日电---对於一直处於疲弱势的A股市场,中国大型券商--申银万国研究所周三发布2013年策略报告认为,明年A股很可能是"熊牛之界",政府对房地产业的态势将影响市场走势和热点方向.总体而言,除明年春季或有主题股机会外,其余大多时间股市走势仍可能较弱.
报告预计,明年股市投资可能经历三个阶段,第一阶段是春节前的两个月,股市环境依然不好,中小市值股票的风险更大,保持低仓位、用地产去防御;第二阶段是传统意义上的"春季躁动",是做主题最好的环境,备选主题之一是新型城镇化相关的农民消费变革、能源变局、绿色环保和智慧城市等.
报告认为,明年3-4月会同时面临失业上升、投资下滑和房地产小旺季,届时政府如何对待房价上涨是关键.如果放松房地产调控,那麽投资旺季值得期待,中游投资品将迎来两年来最难得一次反弹机会,但之後通胀约束会出现,市场仍会下跌,配置抵御通胀的农产品、零售和租赁物业,再往後无论是经济还是股市都将面临更大的困境.
如果政府继续紧缩房地产,投资旺季很难再现,市场走势和去年及今年类似,控制仓位是第一要务,4月至10月还要经历一段难熬的时光,但10月份的十八届三中全会及之後的市场值得期待.
对於明年宏观经济形势,申万研究所认为,2013年,中国经济仍面临风险,但风险总体可控.改革释放的需求和增长潜力,将是推动中国经济走出底部的希望.
报告预计,明年中国经济继续在L型底部波动,国内生产总值(GDP)全年增长7.8%;物价总体维持低位,预计居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI)分别上涨2.7%和0.5%,总体政策将维持中性偏宽松格局.
中国股市沪综指.SSEC周二收跌1.3%,下破2,000点,创逾46个月新低.今年以来股指累计跌近10%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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