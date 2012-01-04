中国市场估值低廉 股市有机会重获升幅--摩根资产

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透香港1月4日电---摩根资产管理周三称,中国市场的估值低廉,相信在企业盈利预估修订带动下,股市有机会重获升幅,并追回过去数月危机气氛下失去的回报.
摩根资产大中华投资总监王浩在记者会上称,环球隐忧集中於欧洲,以及对中国经济放缓的忧虑,导致增长预测下调,市况波动.
"过去数月股市大跌,乃反映出各种各样最坏情况.只要决策者不再作出有违市场期望的举动,相信在企业盈利预估向正面修订的带动下,股市可以收复失地."他说,後者料将继续反覆,但随着中国通胀压力已见降温,在政策弹性加强的支持下,经济硬着陆风险应可减轻.
他并称,"相信未来数月中国的消费价格指数升幅会持续放缓,'增长'则有可能成为今年中国政策首要目标,以确保社会稳定及领导班子交接顺利."
香港及中国股市2011年均录得了2008年金融危机以来的最大年度跌幅,因有关中国的忧虑、全球衰退及金融市场波动率升高等疑虑,盖过了估值偏低的利多.恒生指数.HSI与沪综指.SSEC去年分别下挫19.97%及21.7%.
王浩认为,大中华市场於2012年存在十分吸引的投资机会,尤其是中国市场的估值甚至较环球金融危机时低位还要低廉,摩根资产已对中国作出增持,特别是消费及银行股;香港及台湾的地产与金融股则予减持.
他指出,对中国的银行股持较乐观的态度,因不良贷款结余一直在下降,而贷款损失准备金覆盖充足;地方融资平台风险可控,贷款对房屋价值比率持续下降.
"大部分分析员对2012年中国的银行股前景较为看淡之下,每股盈利应有机会获得调升."他说,"中国的银行股估值已低於2008年金融危机的水平,市盈率只有5-6倍,确实过低."
除了中国的银行以及消费类股份,摩根资产亦主要偏重於澳门博彩、台湾化工及半导体类股份.
摩根资产为香港最大基金经理之一,截至2011年9月底为止,其在亚太区管理资产总值超过750亿美元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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