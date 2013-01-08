蛇年展望：中国股市春季反弹将延续 全年呈震荡走势

* 中国股市春季行情还可延续

* 经济减速拖后腿,全年呈震荡走势

* 蓝筹股及城镇化概念将成热点

作者 林琦

路透上海1月8日 - 去年12月的绝地反击终令中国A股当年K线翻红,终结连续两年的跌势.这一轮由蓝筹股估值修复引发的反弹行情,目前来看还有上升空间.2013年的春季如同中国传统节日一般,仍会给股市投资者带来期待.

业内人士指出,银行和地产股的估值进一步修复,经济企稳的良好预期以及新一届政府的拉动经济新政,都将成为春季行情的催化因素.不过中国宏观经济结构转型的艰难,预示着今年经济增速不会太快,大盘离彻底反转尚有时日,在即将来临的蛇年,大盘可能只是震荡前行,而非龙腾虎跃.

"大盘还有上升空间,银行股等蓝筹股估值不贵."国泰君安证券首席策略分析师钟华指出,国内企业去库存化导致的经济回落在去年第四季已接近尾声,经济今年有望出现复苏,企业盈利将会有所好转,预计全年上市公司利润将增长9%左右,而2012年则肯定是负增长.

他预期,在经历近一个月的快速上涨后,大盘上升的斜率将放缓.乐观估计,这一轮春季反弹行情上证指数.SSEC或可冲至2,500-2,600点.

中国股市标杆指数沪综指去年最多一度下跌至1,949点的三年最低,较2011年收盘点位最多下跌逾10%.而自去年12月4日大盘开始反弹起,沪综指一个月内累计上涨了近17%.周二早盘收报2,283点,呈盘中振荡走势.

对于今年热点板块,多数分析师认为,银行地产等蓝筹股将是机构的主战场,而市场所期待的城镇化新政相关板块,例如建材基建、低端服务业等,则是贯穿全年行情的另一条主线.

国务院副总理李克强此前曾表示,扩大中国内需的最大潜力在于城镇化,表明继续推进城镇化已经列入未来中国经济转型的顶层设计之中.业内普遍认为,这位下一届政府的掌门人未来将把城镇化作为其施政纲要的核心内容.

而近日有消息称,由国家发改委主导的《促进城镇化健康发展规划(2011-2020年)》正在编制.城镇化是现代经济增长的重要推动力,与城镇化相关的产业非常广泛,有地产、建筑、建材、机械、环保、汽车、医疗、电气设备等等,城镇化给这些产业带来了令人振奋的利好消息.

**春季行情仍可看好**

信达证券研究所副总经理刘景德指出,这一轮反弹行情的初始动力在于蓝筹股的估值修复和技术性需要.虽然近期银行股等蓝筹股已累积了不少涨幅,但目前来看,其估值仍偏低,估计还有10%的上涨空间.

招商证券最新报告称,目前国内银行股13年动态市盈率仅5.7倍,市净率1倍.未来三年90%以上的复合增速背景下,6.5倍市盈率和1.2倍市净率是一个较为合理的目标,所以一季度银行股有望继续领跑.

政策红利亦是投资者近期做多信心来源之一.钟华认为,政府换届后,城镇化等举措将会给国内经济带来新的活力.按惯例,从投资者的一致乐观预期到最终政策落实,恰是股市持续上涨的动力源泉.

湘财证券的年度策略报告亦指出,回顾改革开放34年以来的历史,经济领域重大政策引领的政策红利释放一般是10年一次.有理由相信,今年在制度层面会有一些突破,大致方向可能是:坚持市场化,放开管制,反垄断并强化竞争.而中金公司预计,未来新型城镇化建设指向的改革方向包括户籍制度、土地制度、公共服务均等化及农业现化代四个方向.

"目前的宏观面和经济数据,以及一季度流动性,都比去年四季度好,没理由现在就结束上升趋势."华西证券首席策略分析师曹雪峰表示.

中国第三季国内生产总值(GDP)增速为7.4%,创三年半来新低.不过路透最新调查数据显示,第四季中国GDP增速料升至7.8%;刚公布的12月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)连续三个月位于荣枯线上方,亦验证中国经济正稳步复苏.

去年11月以来,国内A股首次公开发行一直暂停,亦给股市资金面带来缓冲期.有业内人士预计,最快在农历春节(正月初一为2月10日)前后恢复新股发行.而资金供给方面,居民年终奖金、银行信贷等往往会在年初集中发放,居民和企业存款会有明显增长,按惯例,一季度流动性改善是大概率事件.

他还认为,目前国内公募基金的股票持仓大致在72%左右,离80%的高水位尚有一定距离,这预示着这一轮升势仍有空间.预计这轮春季反弹可看高至2,500点以上.

**全年仍是震荡走势**

对于春季行情的乐观,亦不意味着大盘反转行情的到来.诺亚财富高级研究员袁源指出,中国迎来新一轮新牛市的前提是中国经济的产业结构调整成功,找到新的发展动力,摆脱目前过于依赖固定资产投资的经济发展模式.

去年国家集中批复了一大批城轨,铁路等基建投资项目,总投资规模超过1万亿元,作为经济保增长的应急之策.但2008年出台的"4万亿投资"所带来的弊端仍在消化中,业内普遍认为,短期内国内的固定投资规模不会明显扩大.

刘景德表示,今年大盘总体还是震荡市,因为未来中国经济运行可能会出现反复,而且调结构过程中,货币政策的支持力度不会太大,"调结构不是大干快上."

他预计,若春季反弹沪综指能冲高至2,700点,那么下半年的调整最多下探至2,100点左右;如果这轮反弹仅仅在2,300点止步,那么年内仍或会跌破1,949点的近期底部.

钟华亦认为,中国经济结构的转型,转变出口和投资两驾马车的拉动模式,这意味着国内企业需要改变主要依赖产能扩张的盈利模式,短期内企业的盈利水平会受到影响.

"今年下半年到明年,经济的主基调不会是扩张,而会更强调收缩,以配合经济转型."他说.

国家发改委副主任强晓强此前预计,今年中国GDP增速在7.5%左右.而中国社科院、世界银行及国家信息中心对2013年GDP增速预估值都在8%附近.相比自2002年起已连续十年保持9%以上的高增速,中国经济增长实际上已经放缓.

上海证券策略分析师屠骏表示,2013年经济增速依然疲弱仍是大概率事件.上半年政策效应叠加以及地方政府投资冲动,估计下半年政策基调回归中性及政策重心重回"调结构",今年经济增速或呈"前高后低"态势,年中经济增速开始小幅回落将对股市有所压制.(完)

(审校 曾祥进)

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