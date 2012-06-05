国际板推出没有时间表--报载

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透上海6月5日电---对於国际板进程,中国证券报周二援引有关部门人士透露,推出国际板没有时间表.目前,各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和沟通.
上海证券交易所有关负责人并表示,上交所国际板近期没有实质性启动计划.
国务院办公厅日前转发国家发改委等八部门的《关於加快培育国际合作和竞争新优势的指导意见》再次提出,研究制定境外企业到境内发行人民币股票的制度规则,认真做好相关技术准备.
对此,上交所有关负责人指出,指导意见是一份中长期的战略指导性文件,其中关於"适时试点境外企业到境内发行人民币股票"的具体内容,上交所一直在研究、筹备中.
今年两会期间,证监会主席郭树清重申,国际板推出也没有时间表,其发行、上市、交易相关制度均需再研究完善,并进行统筹考虑.
在2009年提出建立上海国际板设想後,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)、东亚银行(0023.HK)和可口可乐(KO.N)等多家知名公司纷纷表示有意登陆上海国际板,不过监管层方面目前尚未有一个明确的时间表.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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